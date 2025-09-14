柯克案新進展曝驚人巧合！FBI：凶嫌同居跨性別伴侶「極力協助辦案」

福斯新聞報導，美國聯邦調查局（FBI）官員透露，槍殺美國保守派領袖柯克的凶嫌羅賓森（Tyler Robinson）與一名跨性別伴侶同居，這名伴侶主張並不知情刺殺計畫，且「極度配合」調查，兩人的通聯紀錄是調查人員鎖定羅賓森的關鍵證據之一。

22歲凶嫌羅賓森與一名男性過渡為女性的跨性別人士處於「戀愛關係」，並在猶他州聖喬治市（Saint George）共租一間公寓。一名FBI官員透露，此伴侶一直「極度配合」，並表示對羅賓森的暗殺計畫「毫不知情」。

目前，這名伴侶並未被指控任何與刺殺相關的罪行。

調查人員表示，FBI掌握羅賓森與伴侶之間的簡訊及其他通聯紀錄，這些內容協助調查人員鎖定羅賓森。另外，FBI也自兩人住處搜出電腦等物證，送往維吉尼亞州匡提科（Quantico）的FBI實驗室進一步分析。

報導指出，槍手和跨性別者的戀情，與柯克遇刺前最後情景形成諷刺巧合。根據現場影片，柯克被槍殺前，台下一名觀眾才提問：「過去10年，有多少跨性別美國人成為大規模槍擊案兇手？」柯克當時回答：「太多了。」隨後槍聲響起。