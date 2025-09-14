快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

柯克案新進展曝驚人巧合！FBI：凶嫌同居跨性別伴侶「極力協助辦案」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
22歲羅賓森（如圖）10日在猶他州一場活動上槍殺美國保守派領袖柯克。法新社
22歲羅賓森（如圖）10日在猶他州一場活動上槍殺美國保守派領袖柯克。法新社

福斯新聞報導，美國聯邦調查局（FBI）官員透露，槍殺美國保守派領袖柯克的凶嫌羅賓森（Tyler Robinson）與一名跨性別伴侶同居，這名伴侶主張並不知情刺殺計畫，且「極度配合」調查，兩人的通聯紀錄是調查人員鎖定羅賓森的關鍵證據之一。

22歲凶嫌羅賓森與一名男性過渡為女性的跨性別人士處於「戀愛關係」，並在猶他州聖喬治市（Saint George）共租一間公寓。一名FBI官員透露，此伴侶一直「極度配合」，並表示對羅賓森的暗殺計畫「毫不知情」。

目前，這名伴侶並未被指控任何與刺殺相關的罪行。

調查人員表示，FBI掌握羅賓森與伴侶之間的簡訊及其他通聯紀錄，這些內容協助調查人員鎖定羅賓森。另外，FBI也自兩人住處搜出電腦等物證，送往維吉尼亞州匡提科（Quantico）的FBI實驗室進一步分析。

報導指出，槍手和跨性別者的戀情，與柯克遇刺前最後情景形成諷刺巧合。根據現場影片，柯克被槍殺前，台下一名觀眾才提問：「過去10年，有多少跨性別美國人成為大規模槍擊案兇手？」柯克當時回答：「太多了。」隨後槍聲響起。

FBI 伴侶 跨性別

延伸閱讀

同學全震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格、喜好曝光

川普盟友柯克遇刺 「言論整肅」延燒美軍！傳國防部長指示幕僚處理

嘲諷言論遭禁 全美多人貼文慶柯克之死被調查或開除

外國人為柯克之死叫好將吊銷簽證？防長也警告軍人勿發不當言論

相關新聞

川普訪英將簽署科技協議 聚焦AI等合作

英國駐華盛頓大使館今天表示，英美兩國正準備在未來幾天簽署具里程碑意義的科技協議，這是美國總統川普訪英行程的一部分

柯克案新進展曝驚人巧合！FBI：凶嫌同居跨性別伴侶「極力協助辦案」

福斯新聞報導，美國聯邦調查局（FBI）官員透露，槍殺美國保守派領袖柯克的凶嫌羅賓森（Tyler Robinson）與一名...

美國國務卿盧比歐：以色列襲卡達引美不滿 但無損兩國關係

美國國務卿盧比歐今天啟程前往中東時表示，美國對以色列在卡達針對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的攻擊並「不高興」，但這次攻擊...

昔學霸槍殺柯克 親友勸投案

美國保守派倡議人士柯克十日在猶他州猶他谷大學校園舉辦與現場群眾對話及辯論的活動時遭槍殺，廿二歲槍手泰勒．羅賓森在其父和牧...

密蘇里州通過選區重劃 有助共和黨眾院多拿下1席

密蘇里州參議會今天通過新的國會選區劃分圖，將有助於共和黨在明年的期中選舉多拿下1席的聯邦眾議院席位

同學全震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格、喜好曝光

槍殺美國保守派柯克的22歲男性凶嫌羅賓森（Tyler Robinson）已證實被捕。美國CNN報導了更多關於羅賓森的人際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。