英國駐華盛頓大使館今天表示，英美兩國正準備在未來幾天簽署具里程碑意義的科技協議，這是美國總統川普訪英行程的一部分。

這項協議旨在強化英美兩國的科技產業合作，進一步促進大西洋兩岸企業與消費者的交流與機會。

使館指出，雖然協議細節仍在協商中，雙方將把重點放在人工智慧（AI）、半導體、電信及量子運算等核心技術領域。

川普預定16日飛往英國，展開為期3天的第二次國是訪問。屆時，預計將有輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）等美國企業領袖隨行。

天空新聞網（Sky News）今天報導，貝萊德集團（Black Rock）計畫投資7億美元於英國資料中心，這將是川普下週國是訪問期間預計公布的一系列投資案之一。

今年初以來，英美兩國相繼發布人工智慧行動計畫。Anthropic、OpenAI等美國企業陸續在倫敦設立海外辦公室，而以英國為基地的DeepMind等公司則持續擴展橫跨大西洋的合作關係。