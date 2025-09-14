快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

聽新聞
0:00 / 0:00

川普訪英將簽署科技協議 聚焦AI等合作

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

英國駐華盛頓大使館今天表示，英美兩國正準備在未來幾天簽署具里程碑意義的科技協議，這是美國總統川普訪英行程的一部分。

這項協議旨在強化英美兩國的科技產業合作，進一步促進大西洋兩岸企業與消費者的交流與機會。

使館指出，雖然協議細節仍在協商中，雙方將把重點放在人工智慧（AI）、半導體、電信及量子運算等核心技術領域。

川普預定16日飛往英國，展開為期3天的第二次國是訪問。屆時，預計將有輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）等美國企業領袖隨行。

天空新聞網（Sky News）今天報導，貝萊德集團（Black Rock）計畫投資7億美元於英國資料中心，這將是川普下週國是訪問期間預計公布的一系列投資案之一。

今年初以來，英美兩國相繼發布人工智慧行動計畫。Anthropic、OpenAI等美國企業陸續在倫敦設立海外辦公室，而以英國為基地的DeepMind等公司則持續擴展橫跨大西洋的合作關係。

英國 美國 川普

延伸閱讀

華郵：川普擬派千名國民兵 維持路易斯安那州城市治安

川普是否訪北京？ 前官員：美中新一輪經貿磋商成關鍵

見不到川普…台談判劣勢 美媒點出關稅協議難度高

社群上喊話！川普要北約國家別買俄羅斯石油 並對大陸課徵高關稅

相關新聞

川普訪英將簽署科技協議 聚焦AI等合作

英國駐華盛頓大使館今天表示，英美兩國正準備在未來幾天簽署具里程碑意義的科技協議，這是美國總統川普訪英行程的一部分

柯克案新進展曝驚人巧合！FBI：凶嫌同居跨性別伴侶「極力協助辦案」

福斯新聞報導，美國聯邦調查局（FBI）官員透露，槍殺美國保守派領袖柯克的凶嫌羅賓森（Tyler Robinson）與一名...

美國國務卿盧比歐：以色列襲卡達引美不滿 但無損兩國關係

美國國務卿盧比歐今天啟程前往中東時表示，美國對以色列在卡達針對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的攻擊並「不高興」，但這次攻擊...

昔學霸槍殺柯克 親友勸投案

美國保守派倡議人士柯克十日在猶他州猶他谷大學校園舉辦與現場群眾對話及辯論的活動時遭槍殺，廿二歲槍手泰勒．羅賓森在其父和牧...

密蘇里州通過選區重劃 有助共和黨眾院多拿下1席

密蘇里州參議會今天通過新的國會選區劃分圖，將有助於共和黨在明年的期中選舉多拿下1席的聯邦眾議院席位

同學全震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格、喜好曝光

槍殺美國保守派柯克的22歲男性凶嫌羅賓森（Tyler Robinson）已證實被捕。美國CNN報導了更多關於羅賓森的人際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。