博物館結合科技與文物 一窺美軍陸戰隊逾百年歷史

美國首都華府與鄰近的維吉尼亞州有許多大大小小的博物館，主題各異。其中，國家陸戰隊博物館透過創新科技，搭配退役戰車、軍用裝備等多樣文物展示，讓民眾得以窺見陸戰隊250年的歷史。

國家陸戰隊博物館（National Museum of the Marine Corps）坐落鄰近美軍陸戰隊匡提科（Quantico）基地的135英畝土地上，高聳的外觀建築設計不禁令人想到硫磺島升旗的壯舉，吸引訪客走入館內，一窺究竟。

二次世界大戰期間，6位美軍陸戰隊隊員於1945年2月在硫磺島摺鉢山豎起美國國旗，那一刻被美聯社攝影記者羅森塔爾（Joe Rosenthal）拍下，成為經典照片。

國家陸戰隊博物館館長詹特瑞（Keil Gentry）日前接受中央社記者訪問表示，館內主要按照戰爭來劃分展區，呈現陸戰隊250年的歷史；早期歷史展區之後，依序為一次世界大戰、二次世界大戰、韓戰、越戰、沙漠風暴，以及阿富汗、伊拉克戰爭展區。

美軍陸戰隊成立於1775年。曾在陸戰隊服役30年的詹特瑞指出，這座博物館特別之處在於透過文物來說故事，呈現陸戰隊的歷史。

博物館大廳可看到各類軍機，館內各個展間也展示了陸戰隊在不同時期所使用的軍事裝備、退役戰車等物品，並說明主要作戰任務，一旁搭配陸戰隊隊員的個人故事。

館內另一大亮點則是結合創新科技與文物，讓參觀民眾得以沉浸在陸戰隊行動的聲光體驗中。例如，其中一個展間仿造伊拉克場景，搭配播放美軍行動影片，讓人宛如置身當地街頭。

此外，博物館還收藏了五角大廈、紐約世貿中心在911事件遭攻擊所留下的建物殘骸，並紀念不幸在事件中喪命的陸戰隊隊員。詹特瑞說，「這2件文物是少數我們鼓勵參觀者觸摸的文物」，透過這些文物，能夠真實感受到被毀壞的痕跡。

根據館內資訊，美軍陸戰隊足跡可說是遍及全球。在印太地區，過去數十年來，陸戰隊隊員參與了孟加拉、菲律賓、印尼、泰國及日本的救災任務，也曾支援菲律賓的反恐行動。

詹特瑞表示，這座博物館的主要目的除了向服役隊員致敬，提振現役軍人士氣，啟發年輕男女成為下一代陸戰隊隊員，也希望促進民眾與軍方之間有更好的理解。