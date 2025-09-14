華郵：川普擬派千名國民兵 維持路易斯安那州城市治安

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

華盛頓郵報今天引述取得的五角大廈規劃文件報導，美國總統川普政府已草擬計畫，準備派遣1000名路易斯安那州國民兵前往該州城市中心地區執行維持治安行動。

儘管美國多數城市的暴力犯罪率已下降，川普（Donald Trump）上任以來仍將打擊犯罪列為施政重點。川普針對由民主黨主政的城市加強打擊犯罪，已引發法律爭議並激起抗議行動，包括上週末數千人在華盛頓特區的示威。

民主黨領袖表示，大規模部署行動更像是川普展現權力的手段，而非真正打擊犯罪的措施。

路易斯安那州希夫波特（Shreveport）超過十多名居民向路透社表示，他們認為此類部署更像是政治作秀，而非真正解決犯罪問題的措施。

五角大廈發言人未對相關文件多做說明。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，規劃文件指出，這項計畫將允許軍方在紐奧良（New Orleans）和巴頓魯治（Baton Rouge）等城市協助執法工作。

五角大廈的規劃動員期將持續至2026年9月30日，但文件中並未明確說明起始日期。根據該報導，文件內容強調國防部在路易斯安那州執法提案所具有的「獨特優勢」。

報導指出，這項計畫必須由和川普同屬共和黨的路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）提出申請，但目前尚未獲證實已取得聯邦或州政府官員的批准。

國防部針對路易斯安那州的計畫顯示，正考慮一項規模龐大的行動，由國民兵協助加強犯罪猖獗社區的執法力量。根據華郵的報導，國民兵也可能協助毒品查緝，並為地方當局提供後勤及通訊支援。

