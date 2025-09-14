昔學霸槍殺柯克 親友勸投案

美國保守派倡議人士柯克十日在猶他州猶他谷大學校園舉辦與現場群眾對話及辯論的活動時遭槍殺，廿二歲槍手泰勒．羅賓森在其父和牧師勸說及安排下，十一日晚間向警方投案，預料本周會被正式起訴與出庭。紐約時報報導形容，他從猶他州立大學（ＵＳＵ）四年獎學金得主淪為通緝犯。

本案凶嫌羅賓森十二日上午因涉嫌加重謀殺、導致重傷的開槍重罪與妨礙司法等罪名，被羈押在猶他郡立監獄且不得交保。

羅賓森在校成績優異，其母等家人都以家中有這位資優生為榮。他高中平均成績ＧＰＡ4.0滿分、大學入學考試ＡＣＴ拿到卅四分，根據補教機構「普林斯頓評論」資料數據，這樣的成績可名列全體考生的前百分之一。

羅賓森因此獲得大學四年共三點二萬美元（約台幣九十七點五萬元）的獎學金進入ＵＳＵ就讀，但僅念一學期就休學。昔日的「學霸」如今竟淪為殺人犯，出乎執法與調查人員、友人及家人意料且百思不解。猶他的公立「迪克西技術學院」證實，他目前是該校電氣學徒課程三年級學生。

沒前科的羅賓森，過去的選民登記為無黨籍，被列為「不活躍」選民。其父母均登記為共和黨員，住在猶他西南部華盛頓郡以摩門教徒為主的社區。其父麥特．羅賓森曾在該郡的警長辦公室服務達廿七年，是位已退休的前資深員警。其叔叔柯林頓．羅賓森十二日對華爾街日報說，看到執法單位公布的緝凶懸賞資訊後，就將上面的槍手照片傳給麥特．羅賓森看，覺得姪子涉嫌重大，想不通姪子為何要犯案。

執法人員表示，羅賓森就像社區內的孩子一樣，成長過程中常打獵，熟悉用槍。羅賓森家人曾在社群媒體貼出用步槍射擊的照片。另有貼文顯示，羅賓森與他弟弟偶爾會和槍枝合照，但外界認為，這在槍枝法規相對寬鬆的猶他並不罕見。

猶他州長考克斯提到，羅賓森家人對調查人員說，他近年來愈來愈熱衷政治、變得更政治化，也曾在晚餐聚會時談到柯克會去猶他谷大學，並批評柯克「充滿且散播仇恨」。