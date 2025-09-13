密蘇里州通過選區重劃 有助共和黨眾院多拿下1席

密蘇里州參議會今天通過新的國會選區劃分圖，將有助於共和黨在明年的期中選舉多拿下1席的聯邦眾議院席位。

美聯社報導，密蘇里州參議會通過的選區重劃將送交共和黨籍州長基歐（Mike Kehoe）簽署通過。但反對人士立即宣布推動公投連署，一旦成功，將迫使全州選民針對新選區地圖進行投票。

推動公投連署的「人民而非政客」（People Not Politicians）發言人芮尼（Elsa Rainey）指出：「這場戰役還沒結束，密蘇里州的選民而不是政客，將擁有最終決定權。」

在2020年的人口普查後，聯邦眾議院的選區重新劃分以反映人口變化。而密蘇里州是今年第3個進行「10年中期」重劃的州，凸顯兩黨企圖在明年期中選舉前爭取黨派優勢而展開的新一輪角力。

德州共和黨議員上月通過新的國會選區劃分圖，目標是協助該黨多贏得5席；加州民主黨議員則提出自己的選區重劃，試圖多拿下5席，但仍需選民批准。至於其他州也在考慮重新劃分選區。

每一席都可能至關重要，因為民主黨只需多拿下3席就可以重新掌控聯邦眾議院，藉此阻撓川普的政策，並發動對他的調查。川普正力圖避免執政黨通常在期中選舉輸掉席次的歷史趨勢。

川普今天在他的社群平台盛讚密蘇里州「更公平、更完善的國會（選區）地圖」，稱這將「有助2026年期中選舉再送1位『讓美國再次偉大』（MAGA）的共和黨人進入國會」。