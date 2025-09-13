快訊

「上車舞」在台爆紅！抖音女團開IG吸萬人朝聖 C位「楓葉」便服熱舞

日本美女氣象主播「呆萌播報」畫面爆紅 逾萬人按讚：太可愛

密蘇里州通過選區重劃 有助共和黨眾院多拿下1席

中央社／ 密蘇里州傑佛遜市12日綜合外電報導
密蘇里州參議會今天通過新的國會選區劃分圖，將有助於共和黨在明年的期中選舉多拿下1席的聯邦眾議院席位。圖為密蘇里州長基歐。圖／美聯社
密蘇里州參議會今天通過新的國會選區劃分圖，將有助於共和黨在明年的期中選舉多拿下1席的聯邦眾議院席位。圖為密蘇里州長基歐。圖／美聯社

密蘇里州參議會今天通過新的國會選區劃分圖，將有助於共和黨在明年的期中選舉多拿下1席的聯邦眾議院席位。

美聯社報導，密蘇里州參議會通過的選區重劃將送交共和黨籍州長基歐（Mike Kehoe）簽署通過。但反對人士立即宣布推動公投連署，一旦成功，將迫使全州選民針對新選區地圖進行投票。

推動公投連署的「人民而非政客」（People Not Politicians）發言人芮尼（Elsa Rainey）指出：「這場戰役還沒結束，密蘇里州的選民而不是政客，將擁有最終決定權。」

在2020年的人口普查後，聯邦眾議院的選區重新劃分以反映人口變化。而密蘇里州是今年第3個進行「10年中期」重劃的州，凸顯兩黨企圖在明年期中選舉前爭取黨派優勢而展開的新一輪角力。

德州共和黨議員上月通過新的國會選區劃分圖，目標是協助該黨多贏得5席；加州民主黨議員則提出自己的選區重劃，試圖多拿下5席，但仍需選民批准。至於其他州也在考慮重新劃分選區。

每一席都可能至關重要，因為民主黨只需多拿下3席就可以重新掌控聯邦眾議院，藉此阻撓川普的政策，並發動對他的調查。川普正力圖避免執政黨通常在期中選舉輸掉席次的歷史趨勢。

川普今天在他的社群平台盛讚密蘇里州「更公平、更完善的國會（選區）地圖」，稱這將「有助2026年期中選舉再送1位『讓美國再次偉大』（MAGA）的共和黨人進入國會」。

美國 川普 德州 共和黨 民主黨

延伸閱讀

保守派網紅槍殺案 州長：終結政治敵意尋找出口

川普：將派國民兵進駐曼菲斯打擊犯罪

挑戰日本首相大位！小泉周末將在選區表態參與自民黨總裁選舉

國民兵進駐華府已屆滿 不確定待到何時

相關新聞

同學全震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格、喜好曝光

槍殺美國保守派柯克的22歲男性凶嫌羅賓森（Tyler Robinson）已證實被捕。美國CNN報導了更多關於羅賓森的人際...

川普盟友柯克遇刺 「言論整肅」延燒美軍！傳國防部長指示幕僚處理

美國總統川普盟友、保守派倡議人士柯克遭槍擊身亡後，全美各地陸續出現有人因在社群媒體上幸災樂禍或發表負面言論而遭到解雇、停...

密蘇里州通過選區重劃 有助共和黨眾院多拿下1席

密蘇里州參議會今天通過新的國會選區劃分圖，將有助於共和黨在明年的期中選舉多拿下1席的聯邦眾議院席位

FBI焚毀冰毒出包…毒煙意外「灌進」動物收容所 人員貓狗吸入遭殃

美國蒙大拿州比林市官員表示，聯邦調查局（FBI）日前在當地一間動物收容所內焚燒兩磅查獲的冰毒（meth）時，產生的煙霧意...

柏克萊配合調查「涉及反猶太主義事件」 提供多名師生資料給川普政府

美國加州大學柏克萊分校今天宣布，已提供160名師生的資料給美國總統川普政府，以配合聯邦政府調查「涉及反猶太主義事件」。這...

父認出照片…柯克案槍手投案 與室友對話曝光

涉嫌槍殺保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)的22歲猶他州男子羅賓森(Tyler Robinson)，11日晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。