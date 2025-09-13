同學全震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格、喜好曝光

槍殺美國保守派柯克的22歲男性凶嫌羅賓森（Tyler Robinson）已證實被捕。美國CNN報導了更多關於羅賓森的人際關係相關資訊，認識他的人大多說他性格靦腆，但對於他的政治立場有不同印象。

CNN指出，幾周前與羅賓森共事的電工匿名表示，羅賓森為人靦腆，不太會主動談論政治，他似乎不太喜歡川普和柯克。不過，羅賓森以前的同學告訴CNN，羅賓森多年前上高中時和他的家人們一樣，政治立場持保守態度，並在2020年大選前支持川普。但他也說羅賓森性格靦腆，為人風趣，不太會惹事。

幾周前與羅賓森共事的電工指出，羅賓森性格靦腆，「他的話不多，除非有人跟他說話，他才會開口」。他說，羅賓森「不常談論政治……除非有人提起」，並補充說「他不太喜歡川普和柯克」。由於狀況敏感，這位電工和其他談及羅賓森的人一樣，要求不具名發言。

一位羅賓森以前的同學告訴CNN，羅賓森多年前讀高中時，和他的家人們一樣在政治上持保守立場，並在2020年大選前支持川普。他說：「我認識他和他的家人時，他們似乎是鐵桿川粉。這件事（柯克槍擊案）發生後，我覺得……我不知道這之中發生了什麼變化。」

猶他州華盛頓郡職員在一份聲明中表示，選民登記紀錄顯示，羅賓森目前登記為無黨派選民，儘管他從未投過票。

羅賓森以前的同學接著表示，羅賓森「非常、非常喜歡玩遊戲」，對於電子遊戲設計感興趣，「羅賓森和他的朋友會在午餐時間玩紙牌遊戲之類的遊戲」。他說，羅賓森「一直很安靜」，而且「有點傻乎乎的」，不記得他有說過什麼令人感到不快的話，或者有惹過什麼麻煩，「和他在一起很有趣，與他聊天也很開心。他只是有點害羞，不太會敞開心扉」。