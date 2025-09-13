FBI焚毀冰毒出包…毒煙意外「灌進」動物收容所 人員貓狗吸入遭殃

美國蒙大拿州比林市官員表示，聯邦調查局（FBI）日前在當地一間動物收容所內焚燒兩磅查獲的冰毒（meth）時，產生的煙霧意外倒灌進建築物，導致收容所員工送醫。

比林市副市行政官伊夫蘭（Kevin Iffland）說，這起事件發生在10日的毒品焚燒過程中，因現場出現負壓，煙霧才會被吸回室內。原本應該備妥一台風扇來逆轉壓力，把煙霧排出，但當時現場沒有立即可用的設備。

伊夫蘭指出，這座焚化爐主要用來處理由市府動物管制部門收容或安樂死的動物屍體，但每隔幾個月，地方執法單位或FBI也會用來銷毀查獲的毒品。

根據伊夫蘭和收容所主任哈佛森（Triniti Halverson），事件發生後，黃石谷動物收容所14名員工緊急撤離並送醫，所內75隻狗與貓則被轉移安置或暫時送到寄養家庭。

這間收容所與比林市動物管制部門共用同一棟建築。當煙霧開始充滿部分空間時，哈佛森起初以為只是焚燒動物屍體所造成，她表示，過去從未被告知過有銷毀毒品的情況。

哈佛森說「這可不是開派對」。她自己出現劇烈頭痛與喉嚨痛，其他人則有頭暈、冒冷汗和咳嗽等症狀。

她表示，員工們送醫後才接到市府官員來電，得知吸入的是冰毒焚燒的煙霧。大部分員工在氧氣艙待好幾個小時接收治療。哈佛森指出，有些員工的症狀持續至今。收容所也密切觀察四窩小貓的狀況，因為牠們被關在煙霧瀰漫的密閉房間內，曝露量更大。

FBI發言人巴克（Sandra Barker）表示，該機構經常會利用外部設施來進行受控的毒品證物焚燒。

依規定，焚化爐必須維持在特定溫度運作，才能避免釋出有毒物質。伊夫蘭說，相關單位正調查當時是否達到適當溫度。

收容所目前暫時關閉，直到完成汙染檢測。市民艾特爾曼（Jay Ettlemen）12日到收容所捐贈狗飼料得知這起烏龍事件，怒問：「為什麼要在市區裡銷毀毒品，郊外那麼多空曠地方可以用？」

