川普盟友柯克遇刺 「言論整肅」延燒美軍！傳國防部長指示幕僚處理

美國總統川普盟友、保守派倡議人士柯克遭槍擊身亡後，全美各地陸續出現有人因在社群媒體上幸災樂禍或發表負面言論而遭到解雇、停職或接受調查，這股風潮如今延燒至美軍。2名國防官員透露，國防部長赫塞斯已指示幕僚，揪出任何嘲諷或姑息柯克遇刺事件的軍人，以便追究責任。

NBC新聞報導，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）在「X」發文表示，不可容忍軍人和國防部文職人員慶祝或嘲笑美國同胞遇刺，該部對此零容忍。赫塞斯則回覆：「我們正密切追蹤所有這些問題，並將立即處理。完全不可接受。」

We are tracking all these very closely — and will address, immediately. Completely unacceptable. https://t.co/9weALT5Pb7 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) 2025年9月11日

報導指出，赫塞斯與其他五角大廈高層也在「X」發文，呼籲民眾檢舉任何可能被解讀為對柯克持負面態度，或對其遇刺缺乏同情的貼文。許多網友隨即響應，協助搜尋並標記貼文，數十名現役軍人與國防部文職人員的貼文遭揪出，並被加上「#RevolutionariesintheRanks（軍中革命者）」標籤加以收集。

其中部分貼文未必表現出姑息或嘲笑之意，卻仍被視為態度負面。例如，有貼文寫道：「我才不在乎柯克。」另有更為激烈者直言：「你散播的仇恨足以讓你得到應得的下場，夥計。」

官員表示，已有多名軍人因發布此類貼文而遭到解職，赫塞斯的指示同樣適用於其他國防部相關人員，但目前尚不清楚確切有多少人受到處分。

一位軍官表示，士兵們知道不能姑息政治暴力，但因為批評一個人，尤其是批評與軍隊無關的平民而遭解職，這種情況就極為罕見。該軍官說：「我們不能批評總司令，但我不記得有人告訴過我，我們不能對這樣的平民發表任何批評性言論。他既不是我們指揮鏈成員，也不受我們管轄。」