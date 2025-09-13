以色列空襲杜哈後 川普紐約宴請卡達總理

快訊

中央社／ 紐約12日綜合外電報導
卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）。路透

美國總統川普今天在紐約與卡達總理穆罕默德舉行晚宴。數天前，美國盟友以色列向卡達首都杜哈（Doha）發動空襲，鎖定巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」領導階層。

路透社報導，以色列9日試圖在卡達發動攻擊，獵殺哈瑪斯（Hamas）的政治領袖，此舉可能破壞美國支持下斡旋加薩停火及結束近兩年衝突的努力。這起攻擊在中東及全球多地受到廣泛譴責，認為這可能導致本已緊張的區域局勢進一步升級。

川普在與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）通話時表達了對這次襲擊的不滿，並試圖向卡達保證這類攻擊不會再發生。

川普與卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed binAbdulrahman al-Thani）共進晚餐，隨行的還有川普高級顧問、美國特使魏科夫（Steve Witkoff）。

卡達駐美副大使阿爾穆夫塔（Hamah Al-Muftah）在社群平台X上表示：「剛與總統共進了美好的晚餐。」

白宮證實這場晚宴確實舉行，但未提供細節。

晚宴前，穆罕默德今天在白宮與美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）舉行了一個小時的會談。

知情人士表示，他們討論了卡達未來在區域內作為調解者的角色，以及在以色列於杜哈對哈瑪斯發動空襲之後的國防合作。

川普表示，他對以色列發動襲擊感到不滿，並認為這是單方面行動，既不符合美國利益，也無助於以色列利益。

