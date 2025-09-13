五角大廈重審AUKUS潛艦協議 傳魯比歐私下向澳方保證不會終止
金融時報6月曾披露，在美中關係日益緊張之際，美國國防部卻對2021年美英澳「AUKUS」潛艦協議展開審查，為前景蒙上陰影。華盛頓郵報12日引述6位知情人士報導，美國國務卿魯比歐已私下向澳洲副總理馬勒斯（ Richard Marles）保證，這項協議不會終止。
知情人士透露，馬勒斯兩周前正在華府訪問，希望了解美國總統川普政府對AUKUS的支持程度，並為澳方希望本月稍晚舉行的美澳峰會鋪路。身兼國安顧問的魯比歐則向馬勒斯保證，潛艦合作將會繼續。
五角大廈對AUKUS協議的審查旨在決定美國是否應取消該計畫，而主導審查的政務次長柯伯吉（Elbridge Colby）過去曾質疑協議的可行性，部分不確定性正是源自於此。
此外，川普2月在橢圓辦公室會見英國首相施凱爾時，似乎並不清楚AUKUS是什麼，但美國國防部長赫塞斯後來表示，川普「非常了解並支持」這項協議。川普本人則在6月的G7峰會上表達支持，並在施凱爾身旁說：「我們會繼續推進。」
據報導，赫塞斯仍須批准這項官方審查，結論將為川普政府的最終決定提供依據。多位人士表示，儘管時間表可能有所調整，但向澳洲提供潛艦的核心承諾似乎沒有變動。
一名美國政府資深官員在聲明中表示，國務院正與國防部密切協調，開展對AUKUS的審查。該官員並強調：「我們仍致力於與澳洲合作，加強並推進這一同盟關係。」
澳洲駐美大使館、五角大廈和國務院均不予評論，但一名熟悉美國政府內部想法的防務專家透露：「基本上，給澳洲的訊息是，一切都會沒問題。」
