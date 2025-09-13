柏克萊配合調查「涉及反猶太主義事件」 提供多名師生資料給川普政府

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國加州大學柏克萊分校今天宣布，已提供160名師生的資料給美國總統川普政府，以配合聯邦政府調查「涉及反猶太主義事件」。圖／美聯社
美國加州大學柏克萊分校今天宣布，已提供160名師生的資料給美國總統川普政府，以配合聯邦政府調查「涉及反猶太主義事件」。這也是美國政府廣泛打擊數間教育機構的一環。

路透社報導，加州大學（University of California）校長辦公室表示，校方被聯邦與州政府的機構監察，像是該校柏克萊分校（UC Berkeley）「會例行性地接到通知，被要求提供政府稽核、合法合規審查，或是調查有關的文件」。

川普（Donald Trump）先前因多所大學出現支持巴勒斯坦的學生遊行，揚言削減提供給校方的聯邦資金。美國政府指控數間大學在學生抗議期間，縱容反猶太主義。

包括部分猶太團體在內的多名挺巴抗議者則表示，政府錯誤地把他們批評以色列攻擊加薩及占領巴勒斯坦領土的言行舉止，視為反猶太主義，也錯誤地把他們支持巴勒斯坦人的權利，與支持極端主義混為一談。

這名共和黨籍總統的威脅，引發數名專家擔憂言論自由、合法程序，以及學術自由受影響。川普先前曾試圖驅逐數名參與抗議的挺巴外籍學生，但遭遇法律阻礙。

加州大學校長辦公室發言人表示，「加州大學在履行法律義務的同時，盡最大可能致力保護我們學生、教職員的隱私」。

加州大學柏克萊分校也表示，已提供160名學生、教職員的姓名給美國教育部民權辦公室（Office for Civil Rights, OCR），而且校方已在上週通知受影響的人。

加州大學柏克萊分校也指出，教育部數月前開始調查「涉及反猶主義事件」的相關申訴，並要求校方提供證明文件。

加州大學柏克萊分校補充說道，「近幾個月來，已經提供多份文件給OCR，其中包含與申訴案件有關的個人姓名」。

美國政府並未立即評論此事。

