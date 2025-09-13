ICE人員芝加哥掃蕩移民遭衝撞 擊斃38歲墨西哥男

美國國土安全部表示，一名移民暨海關執法局探員今天在芝加哥試圖逮捕一名男子時，遭對方駕車衝撞拖行，隨後開槍將他擊斃。墨西哥總領事館證實死者為38歲的墨西哥廚師。

路透社報導，美國國土安全部在聲明中表示，移民暨海關執法局（ICE）人員當時正在攔查車輛，準備逮捕維列加斯-龔薩雷茲（Silverio Villegas-Gonzalez），但維列加斯-龔薩雷茲卻開車衝向執法人員。根據聲明，一名ICE人員在被其車輛拖行後，朝維列加斯-龔薩雷茲開槍。

國土安全部表示，這名未具名的執法人員受傷，目前情況穩定。

路透社暫時無法取得維列加斯-龔薩雷茲家屬的聯絡方式。國土安全部在聲明中表示，他是非法入境美國。

墨西哥駐芝加哥總領事館證實死者身分，表示他是一名來自墨西哥的38歲廚師。

川普政府8日表示，已在芝加哥及伊利諾州其他地區展開名為「中途閃擊行動」（Operation MidwayBlitz）的移民執法行動。

美國聯邦眾議員賈西亞（Jesus "Chuy" Garcia）、拉米雷斯（Delia Ramirez）以及伊利諾州聯邦眾議員耶南德茲（Norma Hernandez）在一份聲明中表示：「我們早已警告，ICE的激進手段與漠視正當程序，是一種暴力升級。」

墨西哥駐芝加哥總領事館表示，已與維列加斯-龔薩雷茲的家屬取得聯繫，並已向ICE要求提供更多事件資訊。

國土安全部表示，ICE人員在事件中使用了「適當的武力」，並指出維列加斯-龔薩雷茲曾有魯莽駕駛前科。國土安全部還稱，運動人士鼓勵非法居留者抗拒執法人員，但這項說法已遭民選官員駁斥。

賈西亞、拉米雷斯與耶南德茲在聲明中表示：「芝加哥的倡議者及民選官員一直呼籲民眾在遇到執法人員時，應注意自身安全並瞭解自身權利。」

伊利諾州眾議員希門尼斯（Lilian Jimenez）也針對這起死亡事件批評ICE。

她表示：「ICE以這種方式行動，危及我們整個社區的安全。現在我們已親眼目睹了我們一直擔心的最嚴重、最可怕的情況──他們奪走了我們社區成員的生命。」

共和黨籍總統川普近幾週來曾表示，可能會派遣國民兵及聯邦執法人員前往由民主黨主政的芝加哥，以打擊犯罪和非法移民。

目前的行動在實質上更接近川普時期的移民執法行動，而非今年夏天他在洛杉磯與華盛頓特區下令的部隊部署。川普今天還表示，他將派遣國民兵部隊前往田納西州曼菲斯（Memphis）。