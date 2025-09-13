保守派網紅槍殺案 州長：終結政治敵意尋找出口

美國保守派網紅柯克在猶他州遭槍殺，州長柯克斯（Spencer Cox）事發後呼籲終結政治敵意尋找出口。他今天以簡單一句話化解民眾憂慮：「我們抓到他（嫌疑人）了。」

路透社報導，共和黨籍的柯克斯以溫和著稱，他在保守派網紅柯克（Charlie Kirk）遭槍殺後呼籲各方克制：「政治暴力的問題在於它會蔓延，因為我們總是可以指責對方」，「但到了某個時候，我們必須尋找出口，否則情況會變得更糟」。

這名去年連任成功的州長向來主張理性問政，他今天特別以年輕人為對象發表談話，藉此向柯克成立的學生組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）致意。這個組織在多數傾向民主黨的年輕人中，對於保守主義的興起有著重大影響。

柯克斯說，「致我所有的青年朋友：你們所承受的，是一個政治充滿憤怒的國家。憤怒似乎是唯一的選擇，但是透過這些話語，我們得以提醒自己仍可選擇一條不同的路。」

他語重心長地說，「你們這一代有機會建立一種與我們目前所經歷截然不同的文化。不是假裝差異不重要，而是要擁抱差異並進行艱難的對話。」

柯克斯在槍擊事件發生後，以冷靜的口吻對外提供事實資訊。相較之下，美國總統川普與一些共和黨議員的反應就明顯不同。川普昨天表示，現在該是「痛擊」那些「激進左派分子」的時候。

柯克斯是「耶穌基督後期聖徒教會」（The Churchof Jesus Christ of Latter-day Saints）成員，他今天在談話中說，「每一個被奪走的生命都是上帝的孩子」。

他同時引用「美國轉捩點」組織名稱作為談話內容，「歷史將決定這是否為我們國家的轉捩點，但此刻我們每個人都可作出選擇。如果這是我們國家的轉捩點，我們有選擇的權利與行動的自由。」