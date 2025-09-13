柯克遇刺遺孀首度公開談話 誓言承接亡夫使命「校園演說照常舉行」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普盟友、政治活動家柯克遭槍擊身亡後，遺孀艾瑞卡12日發表公開講話。照片擷取自 X / Turning Point USA
美國總統川普盟友、政治活動家柯克遭槍擊身亡後，遺孀艾瑞卡12日發表公開講話。照片擷取自 X / Turning Point USA

美國總統川普盟友、政治活動家柯克遭槍擊身亡後，遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）12日首度發表公開談話，強調「會確保沒有人會忘記我丈夫的名字」。

衛報報導，在柯克共同創辦的倡議組織「美國轉捩點」所描述的「向全國講話」中，艾瑞卡承諾延續丈夫的使命，呼籲年輕人加入該組織，並倡議重振基督教信仰。她「對我丈夫遇刺負責的行惡之徒」說：「如果你以為我丈夫的使命之前已經很強大，那你根本無法想像，你剛剛在整個國家，乃至這個世界引發了什麼。」

艾瑞卡說：「你無法想像你在這個妻子心中點燃的火焰，這位寡婦的呼聲將如同戰吼響徹世界，我丈夫所建立的運動不會消亡。」

她表示，柯克原定的校園巡迴演講，以及12月舉辦的「美國節」（AmericaFest）將照常進行，電台和Podcast節目也會持續播出，「他的智慧將長存。」

丈夫 美國 妻子

相關新聞

柯克遇刺遺孀首度公開談話 誓言承接亡夫使命「校園演說照常舉行」

美國總統川普盟友、政治活動家柯克遭槍擊身亡後，遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）12日首度發表公開談話，強調「會確保沒有...

疑中風？川普「臉下垂」畫面瘋傳 兩度公開露面澄清健康疑慮

美國總統川普現年79歲，是美國歷史上當選時最年長的總統，健康狀況一直備受關注，日前他出席五角大廈9/11追思典禮時，被拍...

柯克槍擊案嫌犯背景曝光 「資優生」變殺人犯、曾揚言寧自盡也不投案

美國保守派政治活動家柯克在猶他州遭槍擊身亡，官方12日證實已逮捕22歲嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）。根據C...

恐怖政治暴力事件頻傳 美社會分歧緊張加劇

年輕的美國右翼倡議人士柯克在公開場合遇刺身亡，兇嫌羅賓森只有22歲，證據顯示行兇動機可能是政治立場歧異。美國近期陸續發生...

川普在柯克身亡後拒絕呼籲團結 嗆「左派激進分子才是問題」

美國總統川普在保守派盟友柯克遭槍擊身亡後，拒絕呼籲美國團結修補分裂，反而將矛頭指向「兇惡而可怕」的左派激進分子，視為唯一...

槍殺柯克凶嫌照片曝…調查人員稱或為單獨作案 發現彈殼刻有激進訊息

美國CNN報導，猶他州州長稍早在記者會公布槍殺保守派網紅柯克嫌犯的身分，是位名叫羅賓遜（Tyler Robinson）的22歲男子，並透露更多相關資訊。當局也公布了羅賓遜的照片。考克斯指出，羅賓遜不是猶他谷大學的學生，一直和家人住在華盛頓郡，據信他是單獨作案。此外，調查人員還在彈殼上發現激進訊息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。