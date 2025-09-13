柯克遇刺遺孀首度公開談話 誓言承接亡夫使命「校園演說照常舉行」

美國總統川普盟友、政治活動家柯克遭槍擊身亡後，遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）12日首度發表公開談話，強調「會確保沒有人會忘記我丈夫的名字」。

衛報報導，在柯克共同創辦的倡議組織「美國轉捩點」所描述的「向全國講話」中，艾瑞卡承諾延續丈夫的使命，呼籲年輕人加入該組織，並倡議重振基督教信仰。她「對我丈夫遇刺負責的行惡之徒」說：「如果你以為我丈夫的使命之前已經很強大，那你根本無法想像，你剛剛在整個國家，乃至這個世界引發了什麼。」

艾瑞卡說：「你無法想像你在這個妻子心中點燃的火焰，這位寡婦的呼聲將如同戰吼響徹世界，我丈夫所建立的運動不會消亡。」

她表示，柯克原定的校園巡迴演講，以及12月舉辦的「美國節」（AmericaFest）將照常進行，電台和Podcast節目也會持續播出，「他的智慧將長存。」