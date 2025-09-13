恐怖政治暴力事件頻傳 美社會分歧緊張加劇

年輕的美國右翼倡議人士柯克在公開場合遇刺身亡，兇嫌羅賓森只有22歲，證據顯示行兇動機可能是政治立場歧異。美國近期陸續發生見血奪命的政治暴力槍擊案，社會分歧更趨嚴峻。

22歲的羅賓森（Tyler Robinson）是眾目睽睽下射殺31歲右派意見領袖柯克（Charlie Kirk）的嫌犯，警方還在瞭解行兇動機細節。初步跡象顯示，他的想法漸趨激進。

兇嫌可能是厭惡極右派的青年白人，死者是極具魅力與影響力的年輕右派意見、網路社群領袖；槍擊事件掀起美國社會緊繃情緒，左右陣營都呼籲克制，但在Ｘ與Threads等平台上，還是可見搧風點火的意見或評論。

柯克槍擊案的衝擊由案發後總統川普（DonaldTrump）下令全美降半旗，聯邦調查局和猶他州警方在高度壓力下，一天半內公布涉案人身分可見其嚴重性。

31歲的柯克大學未畢業即創立「美國轉捩點」（Turning Point USA）平台，在網路與校園推動青年保守運動。不同於一般擅長論述、活躍於數位世界的政治網紅，柯克勤跑校園，無懼與進步派反對意見人士正面交鋒，影像化為百萬點閱，轉捩點平台轉為政治行動，力挺3度參選2度當選的川普。

擁有高度網路影響力的柯克接近川普核心圈，與副總統范斯（J D Vance）、川普長子小川普（DonaldTrump Jr.）等關係深厚。柯克支持美國傳統思維，包括擁槍權與性別清晰，質疑高等教育與長期外交政策。由於無意入閣任官更獲川普信任。

柯克發跡於網路與校園，自由派與進步派難接受他的主張，另一邊卻成為「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的指標人物與選舉吸票機。在美國憲法第一修正案保障言論自由下，公開辯論場域漸趨嚴峻。

2021年1月國會山莊暴動事件後，美國政治暴力日漸嚴重。2022年10月前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫在家中遇襲，去年7月川普在競選活動中驚險逃過一劫，今年6月明尼蘇達州議員遭槍擊。極端份子輕易在網路取得政治人物活動資訊，策劃孤狼式恐怖行動，警方難以即時察覺回應。

美國社會嚴重分裂，不分黨派政治人物都可能成為極端人士取命對象，從總統至內閣官員、國會議員，如今加上意見領袖。

當網路成為Z世代主要資訊來源時，在槍枝管制鬆散的部分美國地區，政治人物公開活動的保護監控更形困難，羅賓森的詳細犯案動機還需時間瞭解，但美國社會已近緊繃邊緣。