川普在柯克身亡後拒絕呼籲團結 嗆「左派激進分子才是問題」

美國總統川普在保守派盟友柯克遭槍擊身亡後，拒絕呼籲美國團結修補分裂，反而將矛頭指向「兇惡而可怕」的左派激進分子，視為唯一問題。

川普12日早上作客美國福斯新聞節目「福斯與朋友」時，被問到如何撫平柯克光天化之下遇刺帶來的創傷。共同主持人厄哈特（Ainsley Earhardt）提問：「我們該如何修復這個國家？如何讓人民重新團結？」並指出美國政壇的左右兩派都存在激進勢力。

川普回應說：「我跟你說一件事，這話可能會讓我惹上麻煩，但管他的。」

他接著說：「右派激進分子激進，是因為他們不想看到犯罪，左派激進分子才是問題。他們兇惡、可怕，而且很懂政治。他們想讓男人去參加女子運動賽事，想讓每個人都變性，想要開放邊界，全都是這個國家最糟糕的事。」

美國歷任總統往往用言辭來試圖化解政治裂痕，但川普卻在全國瀰漫憤怒、恐懼與哀悼之際，拒絕尋求跨黨派的共同道路。對於一位現任美國總統而言，即便以川普自己的標準，也是語出驚人。

此外，川普的發言也顯示，面對柯克遇刺，他無意遵循歷來的傳統，回應反而帶有強烈的政黨立場，並且以報復為基調。他還指責金融大亨索羅斯（George Soros）資助不僅僅是抗議，而是真正在街頭搞暴動的「專業煽動者」，並威脅要用通常僅針對組織犯罪的反敲詐勒索及腐敗組織法（RICO）對付他。