疑中風？川普「臉下垂」畫面瘋傳 兩度公開露面澄清健康疑慮

美國總統川普現年79歲，是美國歷史上當選時最年長的總統，健康狀況一直備受關注，日前他出席五角大廈9/11追思典禮時，被拍到「臉部下垂」（drooping face）的畫面在網路上迅速流傳，引發外界揣測可能中風。不過，川普當天傍晚與隔天早上兩度公開露面都神情正常，在一定程度上緩解了外界的擔憂。

新聞周刊報導，白宮7月曾宣布川普被診斷出慢性靜脈功能不全，這是一種腿部靜脈無法有效將血液回流心臟的疾病。雖然此病症可能導致深靜脈血栓或動脈疾病等更嚴重問題，但白宮強調，目前「沒有任何跡象」顯示他出現相關併發症。

最新一波健康疑慮出現在川普於11日參觀五角大廈911紀念館並出席追思典禮時，被拍到臉部似乎朝一側下垂、嘴角與臉頰歪斜，持續約半小時。隨即有網友揣測，這可能顯示更嚴重的健康問題，甚至懷疑中風，並質疑白宮試圖隱匿真相。

獨立調查記者柯克蘭（Adam Cochran）在「X」寫道：「我們什麼時候才能察覺總統可能中風了？他身體狀況不佳，在追思9/11遇難者時，幾乎無法控制右側臉部。」另一位媒體人梅塞拉斯（Ben Meiselas）也同意，指出川普當時看起來非常糟糕，臉部明顯下垂，似乎神情恍惚，甚至不確定自己身在何處。

At what point, are we going to clue in to the President's stroke?



He is in ailing health, and while duly paying respects to those who lost their lives on 9/11 is barely able to control the right side of his face. https://t.co/gncJQWFY1e pic.twitter.com/9ePYwJAZF6 — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) September 11, 2025

此外，就在前一天，川普就保守派活動家柯克遭槍擊身亡發表影像講話，因為畫面出現奇怪的閃爍現象，引發部分網友懷疑可能是AI生成。雖然專家已證實，該影片是多個拍攝片段剪接而成，但仍未完全平息外界揣測。

不過，川普當天傍晚在登上陸戰隊一號前，像往常一樣停下腳步接受媒體訪問，隔天早上則作客福斯新聞節目《Fox and Friends》，宣布柯克槍擊致死案的嫌犯已被捕。兩次公開露面中，川普看起來健康良好，講話流暢，臉部也未出現任何異常。