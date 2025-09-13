快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普出席五角大廈9/11追思典禮時，被拍到「臉部下垂」的畫面在網路上迅速流傳，引發外界揣測可能中風。照片擷取自 X / YourAnonNews
美國總統川普出席五角大廈9/11追思典禮時，被拍到「臉部下垂」的畫面在網路上迅速流傳，引發外界揣測可能中風。照片擷取自 X / YourAnonNews

美國總統川普現年79歲，是美國歷史上當選時最年長的總統，健康狀況一直備受關注，日前他出席五角大廈9/11追思典禮時，被拍到「臉部下垂」（drooping face）的畫面在網路上迅速流傳，引發外界揣測可能中風。不過，川普當天傍晚與隔天早上兩度公開露面都神情正常，在一定程度上緩解了外界的擔憂。

新聞周刊報導，白宮7月曾宣布川普被診斷出慢性靜脈功能不全，這是一種腿部靜脈無法有效將血液回流心臟的疾病。雖然此病症可能導致深靜脈血栓或動脈疾病等更嚴重問題，但白宮強調，目前「沒有任何跡象」顯示他出現相關併發症。

最新一波健康疑慮出現在川普於11日參觀五角大廈911紀念館並出席追思典禮時，被拍到臉部似乎朝一側下垂、嘴角與臉頰歪斜，持續約半小時。隨即有網友揣測，這可能顯示更嚴重的健康問題，甚至懷疑中風，並質疑白宮試圖隱匿真相。

獨立調查記者柯克蘭（Adam Cochran）在「X」寫道：「我們什麼時候才能察覺總統可能中風了？他身體狀況不佳，在追思9/11遇難者時，幾乎無法控制右側臉部。」另一位媒體人梅塞拉斯（Ben Meiselas）也同意，指出川普當時看起來非常糟糕，臉部明顯下垂，似乎神情恍惚，甚至不確定自己身在何處。

此外，就在前一天，川普就保守派活動家柯克遭槍擊身亡發表影像講話，因為畫面出現奇怪的閃爍現象，引發部分網友懷疑可能是AI生成。雖然專家已證實，該影片是多個拍攝片段剪接而成，但仍未完全平息外界揣測。

不過，川普當天傍晚在登上陸戰隊一號前，像往常一樣停下腳步接受媒體訪問，隔天早上則作客福斯新聞節目《Fox and Friends》，宣布柯克槍擊致死案的嫌犯已被捕。兩次公開露面中，川普看起來健康良好，講話流暢，臉部也未出現任何異常。

相關新聞

柯克槍擊案嫌犯背景曝光 「資優生」變殺人犯、曾揚言寧自盡也不投案

美國保守派政治活動家柯克在猶他州遭槍擊身亡，官方12日證實已逮捕22歲嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）。根據C...

柯克遇刺案 川普：已逮嫌犯盼處死

美國總統川普盟友、助共和黨贏得許多年輕人選票的卅一歲保守派倡議人士柯克，十日在猶他州大學校園演講時遭槍擊身亡。川普十二日...

柯克遇刺…美議員驚恐 活動取消、出門帶槍

美國保守派倡議人士柯克十日遇刺身亡，震驚美國國會山莊，令國會議員對自身安全更感擔憂。有議員說，整個國會山莊的人都嚇得要命...

疑中風？川普「臉下垂」畫面瘋傳 兩度公開露面澄清健康疑慮

美國總統川普現年79歲，是美國歷史上當選時最年長的總統，健康狀況一直備受關注，日前他出席五角大廈9/11追思典禮時，被拍...

槍殺柯克凶嫌照片曝…調查人員稱或為單獨作案 發現彈殼刻有激進訊息

美國CNN報導，猶他州州長稍早在記者會公布槍殺保守派網紅柯克嫌犯的身分，是位名叫羅賓遜（Tyler Robinson）的22歲男子，並透露更多相關資訊。當局也公布了羅賓遜的照片。考克斯指出，羅賓遜不是猶他谷大學的學生，一直和家人住在華盛頓郡，據信他是單獨作案。此外，調查人員還在彈殼上發現激進訊息。

大義滅親！川普盟友柯克遭槍擊身亡 嫌犯因家人通報而落網

美國保守派活動家、「美國轉折點」聯合創辦人柯克出席猶他谷大學活動時遭槍殺，美國國家廣播公司新聞網12日2名執法官員說法，...

