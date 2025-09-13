疑中風？川普「臉下垂」畫面瘋傳 兩度公開露面澄清健康疑慮
美國總統川普現年79歲，是美國歷史上當選時最年長的總統，健康狀況一直備受關注，日前他出席五角大廈9/11追思典禮時，被拍到「臉部下垂」（drooping face）的畫面在網路上迅速流傳，引發外界揣測可能中風。不過，川普當天傍晚與隔天早上兩度公開露面都神情正常，在一定程度上緩解了外界的擔憂。
新聞周刊報導，白宮7月曾宣布川普被診斷出慢性靜脈功能不全，這是一種腿部靜脈無法有效將血液回流心臟的疾病。雖然此病症可能導致深靜脈血栓或動脈疾病等更嚴重問題，但白宮強調，目前「沒有任何跡象」顯示他出現相關併發症。
最新一波健康疑慮出現在川普於11日參觀五角大廈911紀念館並出席追思典禮時，被拍到臉部似乎朝一側下垂、嘴角與臉頰歪斜，持續約半小時。隨即有網友揣測，這可能顯示更嚴重的健康問題，甚至懷疑中風，並質疑白宮試圖隱匿真相。
獨立調查記者柯克蘭（Adam Cochran）在「X」寫道：「我們什麼時候才能察覺總統可能中風了？他身體狀況不佳，在追思9/11遇難者時，幾乎無法控制右側臉部。」另一位媒體人梅塞拉斯（Ben Meiselas）也同意，指出川普當時看起來非常糟糕，臉部明顯下垂，似乎神情恍惚，甚至不確定自己身在何處。
1/16— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) September 11, 2025
At what point, are we going to clue in to the President's stroke?
He is in ailing health, and while duly paying respects to those who lost their lives on 9/11 is barely able to control the right side of his face. https://t.co/gncJQWFY1e pic.twitter.com/9ePYwJAZF6
此外，就在前一天，川普就保守派活動家柯克遭槍擊身亡發表影像講話，因為畫面出現奇怪的閃爍現象，引發部分網友懷疑可能是AI生成。雖然專家已證實，該影片是多個拍攝片段剪接而成，但仍未完全平息外界揣測。
不過，川普當天傍晚在登上陸戰隊一號前，像往常一樣停下腳步接受媒體訪問，隔天早上則作客福斯新聞節目《Fox and Friends》，宣布柯克槍擊致死案的嫌犯已被捕。兩次公開露面中，川普看起來健康良好，講話流暢，臉部也未出現任何異常。
