柯克槍擊案嫌犯背景曝光 「資優生」變殺人犯、曾揚言寧自盡也不投案

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國保守派政治活動家柯克槍擊致死案嫌犯羅賓森。路透
美國保守派政治活動家柯克槍擊致死案嫌犯羅賓森。路透

美國保守派政治活動家柯克在猶他州遭槍擊身亡，官方12日證實已逮捕22歲嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）。根據CBS新聞取得的郡警局收押登記資料，羅賓森因加重謀殺、妨礙司法以及重罪開槍等罪名被拘留，檢方預計將於16日正式起訴。

美國總統川普當天上午率先在福斯新聞節目宣布此事。猶他州州長考克斯（Spencer Cox）表示，羅賓森住在猶他州南部，並向父親坦承槍擊柯克。

羅賓森以往的選民登記顯示無黨籍，他的父母都是註冊共和黨員，住在猶他州西南部以摩門教為主的社區。

羅賓森在父親苦勸之下投案，2名聯邦執法人員消息人士透露，羅賓森的父親在看到當局公布的嫌犯照片後，與兒子對質。羅賓森坦言自己就是照片中的人，父親曾勸他自首，但他表示寧願自殺也不願投案，父親遂致電一名與家人關係密切的青年牧師。

消息人士透露，該名牧師與羅賓森的父親一同安撫他。這名牧師同時也是法院保安，並通知美國法警局（U.S. Marshals Service），法警趕抵現場後將羅賓森拘捕，並通報聯邦調查局（FBI）。FBI局長巴特爾（Kash Patel）表示，羅賓森於11日深夜被捕。

考克斯表示，相信羅賓森是單獨犯案，目前沒有跡象顯示還會有其他人遭到逮捕。他也感謝嫌犯家屬「做了正確的事」，協助將他交給執法單位。

22歲的羅賓森是三兄弟中的長子，曾在猶他州立大學就讀一個學期，目前就讀技術學院電氣學徒課程三年級。根據公開紀錄與社群媒體資料，他的父親經營一家廚具與檯面安裝公司，母親則是一名持照社工。

羅賓森在校成績優異，家人都以這個資優生驕傲。根據家人在社群網站分享訊息，他的高中平均成績GPA 4.0滿分，ACT考了34分，拿到四年共計3萬2000元的獎學金進入猶他州立大學就讀，但只念了一學期就休學。四年之後的現在，原本是資優生的羅賓森卻成了殺人犯，前後轉變讓執法機關、朋友甚至家人都感到困惑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

