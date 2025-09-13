美最高法院審關稅政策 川普：美國史上最重要訴訟之一

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普12日表示，如果川普政府打輸關稅政策的訴訟，恐怕要歸還上兆美元的關稅稅金，指這場訴訟是美國史上最重要的訴訟之一。

川普12日親自上福斯新聞網「福斯與朋友」（Fox & Friends）節目接受訪問，他提到美國現在之所以成功是因為關稅的原因，它讓美國對其他國家有很大的談判優勢，同時為美國賺進上兆美元，不過現在卻遭到外國政府提起訴訟，現在已經送入最高法院審理。

川普上台後提出對等關稅政策，不過有一群中小企業主向川普提告，指控川普無權透過「國際經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅。

美國國際貿易法院於5月裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向美國貿易夥伴課徵關稅，不過川普政府後來上訴至聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）；上訴法院的11位法官最後以7比4裁定，川普政府多數的關稅政策違法；美國最高法院日前宣布，正式開始審理川普政府的關稅政策訴訟，預計11月的第一周將進入言詞辯論。

川普12日表示，在這場訴訟中贏得勝利非常重要，因為關稅讓美國富有，也反擊長期剝削美國的國家；川普認為，川普政府在法理上站得住腳，但如果敗訴，美國必須歸還上兆美元已經收取的關稅；川普形容這是美國歷史上最重要的訴訟之一。

川普表示，如果川普政府再度敗訴，政府會找到其他方法，但對政府來說會非常困難；川普並表示，總統有權向其他國家課徵關稅。

