快訊

iPhone 17登場掀手機降價潮！vivo V50狂降9千、iPhone 16現省5910元

切割四叉貓遭出征！雪坊優格強調「無政治立場」：不再與高度爭議人士合作

槍殺川普之友柯克嫌犯照片曝光…可能單獨作案 「彈殼刻有激進訊息」

川普：將派國民兵進駐曼菲斯打擊犯罪

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他將派遣國民兵（National Guard）進駐田納西州曼菲斯（Memphis），作為他嚴打犯罪的最新措施。不過，批評者認為此舉帶有威權色彩。

這位共和黨籍總統此前已將國民兵部署到洛杉磯與華盛頓，並承諾將派遣行動擴展至其他城市，包括芝加哥與紐約。

部分當地居民對國民兵巡邏表示歡迎，但也有居民抱怨，國民兵並不適合處理犯罪問題，且此一行動主要是針對移民群體而來。

川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「我們要去曼菲斯。曼菲斯問題很嚴重，市長很高興，州長也很高興…我們會像在華盛頓那樣解決問題。」

曼菲斯是黑人占多數的城市，由民主黨籍市長領導，而田納西州州長則為共和黨籍。

川普政府本週在芝加哥展開新一輪針對移民的執法行動，鎖定所謂「最危險的罪犯」。川普也多次威脅要派國民兵進入芝加哥，並與民主黨籍伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）在社群媒體上交鋒。

川普聲稱，先前在華盛頓與洛杉磯的國民兵部署以及驅逐行動已使城市免於移民犯罪。這也是他的核心競選承諾之一。

川普 移民 華盛頓

延伸閱讀

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

不甩川普施壓！印度增購俄油排全球第2 進口量僅次中國大陸

影／現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機「要求暫停投資」

疑對中方立場軟化 川普撤回鷹派商務部助理部長提名

相關新聞

柯克遇刺案 川普：已逮嫌犯盼處死

美國總統川普盟友、助共和黨贏得許多年輕人選票的卅一歲保守派倡議人士柯克，十日在猶他州大學校園演講時遭槍擊身亡。川普十二日...

柯克遇刺…美議員驚恐 活動取消、出門帶槍

美國保守派倡議人士柯克十日遇刺身亡，震驚美國國會山莊，令國會議員對自身安全更感擔憂。有議員說，整個國會山莊的人都嚇得要命...

美最高法院審關稅政策 川普：美國史上最重要訴訟之一

美國總統川普12日表示，如果川普政府打輸關稅政策的訴訟，恐怕要歸還上兆美元的關稅稅金，指這場訴訟是美國史上最重要的訴訟之...

槍殺柯克凶嫌照片曝…調查人員稱或為單獨作案 發現彈殼刻有激進訊息

美國CNN報導，猶他州州長稍早在記者會公布槍殺保守派網紅柯克嫌犯的身分，是位名叫羅賓遜（Tyler Robinson）的22歲男子，並透露更多相關資訊。當局也公布了羅賓遜的照片。考克斯指出，羅賓遜不是猶他谷大學的學生，一直和家人住在華盛頓郡，據信他是單獨作案。此外，調查人員還在彈殼上發現激進訊息。

大義滅親！川普盟友柯克遭槍擊身亡 嫌犯因家人通報而落網

美國保守派活動家、「美國轉折點」聯合創辦人柯克出席猶他谷大學活動時遭槍殺，美國國家廣播公司新聞網12日2名執法官員說法，...

柯克遭槍殺！猶他州州長揭男嫌身分 家人曝他曾談及柯克散播仇恨

美國CNN報導，聯邦調查局（FBI）和猶他州當地執法部門正針對柯克槍擊案召開記者會。猶他州州長考克斯（Spencer C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。