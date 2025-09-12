槍殺柯克凶嫌照片曝！調查人員稱或為單獨作案 發現彈殼刻有激進訊息

美國CNN報導，猶他州州長稍早在記者會公布槍殺保守派網紅柯克嫌犯的身分，是位名叫羅賓遜（Tyler Robinson）的22歲男子，並透露更多相關資訊。當局也公布了羅賓遜的照片。考克斯指出，羅賓遜不是猶他谷大學的學生，一直和家人住在華盛頓郡，據信他是單獨作案。此外，調查人員還在彈殼上發現激進訊息。

英國衛報報導，考克斯還說，調查人員發現三枚未發射的子彈彈殼上刻有激進訊息。訊息分別是「嘿法西斯主義者！接招！」（hey fascist! Catch!）、「喔，朋友再見」（oh bella ciao），以及「如果你看到這個，你是同性戀，笑死」（If you read this, you are gay, LMAO）。

英國衛報指出，第二枚子彈上的刻字，是義大利反法西斯歌曲歌名「朋友再見」（Bella Ciao）。義大利每年都會唱這首歌，紀念法西斯領袖墨索里尼獨裁統治終結及納粹德國占領結束。

不過，CNN的報導有些不同，考克斯稱三枚未發射子彈彈殼上刻的是「嘿，法西斯主義者！」、「接招！」，以及一個向上箭頭符號、向右箭頭符號和三個向下箭頭符號。