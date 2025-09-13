聽新聞
0:00 / 0:00

柯克遇刺…美議員驚恐 活動取消、出門帶槍

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
美國保守派倡議人士柯克10日遭槍殺身亡，其支持者11日持照片緬懷。路透社
美國保守派倡議人士柯克10日遭槍殺身亡，其支持者11日持照片緬懷。路透社

美國保守派倡議人士柯克十日遇刺身亡，震驚美國國會山莊，令國會議員對自身安全更感擔憂。有議員說，整個國會山莊的人都嚇得要命，大家真的很怕。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）十一日報導，有議員加強個人保全，將戶外公開活動暫改為室內或直接取消，有議員直接宣布不會辦任何市民大會或大型公開活動，只辦小型私人活動，還有人說帶槍出門。

紐約州民主黨籍聯邦眾議員、進步派政治明星歐凱秀至今多次面臨死亡威脅，十一日決定延後原定本周末在北卡羅來納州舉行的兩項公開活動。她對媒體說，「自當選那刻起，我就接受這工作有一定程度的風險」，但對議員的維安規範已過時，跟不上數位時代的威脅。

正競選南卡羅來納州長的共和黨籍聯邦眾議員梅絲也說，會取消一切戶外和公開活動，包括即將在大學校園舉行的演說活動；「我會隨身攜帶槍枝，也會有保鑣」。梅絲向來直言批評跨性別者，她最近遭遇的暴力威脅愈來愈多，已請國會警察提供額外保護。柯克遇刺身亡後，她還安排員警在選區辦公室巡邏。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生說，案發後他一直接聽議員來電，並向他們保證國會正徹底檢視現行維安做法並試圖加強確保議員安全。他坦言，要保護全體五三五位聯邦參眾議員力有未逮，為每位議員提供保全服務需斥資數十億美元，還需額外增派數千名警力，根本不切實際。

有共和黨人士認為，議員不應因此就不辦活動。密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利就說，不能向暴力屈服。南卡共和黨籍聯邦參議員葛理漢也表示，「那些暴力分子就是想把你嚇到不作為；我認為，柯克最不希望見到的就是人們因此噤聲，無論你同不同意他的觀點」。

保全 維安 死亡 風險 槍枝 眾議員 民主黨

延伸閱讀

柯克遭刺殺 「南方四賤客」諧擬劇集停止重播

大義滅親！川普盟友柯克遭槍擊身亡 嫌犯因家人通報而落網

柯克遭槍殺！猶他州州長揭男嫌身分 家人曝他曾談及柯克散播仇恨

柯克遇刺網路留言幸災樂禍 全美多州陸續有人被開除或停職

相關新聞

柯克遇刺案 川普：已逮嫌犯盼處死

美國總統川普盟友、助共和黨贏得許多年輕人選票的卅一歲保守派倡議人士柯克，十日在猶他州大學校園演講時遭槍擊身亡。川普十二日...

柯克遇刺…美議員驚恐 活動取消、出門帶槍

美國保守派倡議人士柯克十日遇刺身亡，震驚美國國會山莊，令國會議員對自身安全更感擔憂。有議員說，整個國會山莊的人都嚇得要命...

槍殺柯克凶嫌照片曝…調查人員稱或為單獨作案 發現彈殼刻有激進訊息

美國CNN報導，猶他州州長稍早在記者會公布槍殺保守派網紅柯克嫌犯的身分，是位名叫羅賓遜（Tyler Robinson）的22歲男子，並透露更多相關資訊。當局也公布了羅賓遜的照片。考克斯指出，羅賓遜不是猶他谷大學的學生，一直和家人住在華盛頓郡，據信他是單獨作案。此外，調查人員還在彈殼上發現激進訊息。

大義滅親！川普盟友柯克遭槍擊身亡 嫌犯因家人通報而落網

美國保守派活動家、「美國轉折點」聯合創辦人柯克出席猶他谷大學活動時遭槍殺，美國國家廣播公司新聞網12日2名執法官員說法，...

柯克遭槍殺！猶他州州長揭男嫌身分 家人曝他曾談及柯克散播仇恨

美國CNN報導，聯邦調查局（FBI）和猶他州當地執法部門正針對柯克槍擊案召開記者會。猶他州州長考克斯（Spencer C...

不去芝加哥！川普稱聯邦政府將接管曼菲斯「必要時動用軍隊」

美國總統川普12日親自上福斯新聞網「福斯與朋友」（Fox & Friends）節目，他宣布，聯邦政府接下來將接管美國田納...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。