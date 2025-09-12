大義滅親！川普盟友柯克遭槍擊身亡 嫌犯因家人通報而落網

美國保守派活動家、「美國轉折點」聯合創辦人柯克出席猶他谷大學活動時遭槍殺，美國國家廣播公司新聞網12日2名執法官員說法，指嫌犯為來自猶他州22歲的羅賓森，目前已將其逮捕並確認身分。

報導指出，羅賓森是遭家人主動通報與警方。由於美國聯邦調查局（FBI）釋出疑似槍手的照片，呼籲民眾提供更多線索，該名家人看到照片隨即向警方通報。

稍早，美國總統川普也在福斯與朋友的節目上說，執法單位已拘留柯克槍擊案的嫌犯。「我們很肯定已經拘留嫌犯了。我們與警方、州長合作，每個都做得好」。「我希望他被判有罪，我想，我希望他被判死刑。柯克是最優秀的人，不該受如此對待」。

川普還說，「有身旁的人一眼認出他動作，然後去找其父親與警方，最後父親說服兒子接受現實」。

另據警方公布影像，嫌犯曾在大樓屋頂奔跑，隨後穿越停車場循馬路離開。FBI也說，現場發現一把步槍，正分析武器並由現場蒐集到的掌印、鞋印的證物。