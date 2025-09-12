柯克遭槍殺！猶他州州長揭男嫌身分 家人曝他曾談及柯克散播仇恨

美國CNN報導，聯邦調查局（FBI）和猶他州當地執法部門正針對柯克槍擊案召開記者會。猶他州州長考克斯（Spencer Cox）證實，已逮捕槍殺保守派網紅柯克（Charlie Kirk）的嫌犯，兇嫌是名叫做羅賓遜（Tyler Robinson）的22歲男子。

英國衛報報導，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾則證實，羅賓遜已在當地時間11日晚間10時被拘留。

考克斯說：「羅賓遜聯絡了一位家庭友人，而這位家庭友人隨後聯絡華盛頓郡警長辦公室，並提供相關情報，稱羅賓遜已向他們承認或暗示自己犯案。」

考克斯補充，而這個資訊被轉達給猶他郡警長辦公室，並被猶他谷大學的調查人員知道。

考克斯還說，調查人員訪問了羅賓遜的一個家人，而這位家人表示，羅賓遜「近年來愈來愈熱衷於政治」。他說：「這位家人提到近期發生的一件事，羅賓遜10日之前來吃晚餐，在與另一位家庭成員的對話中，提到柯克要去猶他州猶他谷大學，還說柯克滿腦子仇恨，並散播仇恨。」