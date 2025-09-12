不去芝加哥！川普稱聯邦政府將接管曼菲斯「必要時動用軍隊」
美國總統川普12日親自上福斯新聞網「福斯與朋友」（Fox & Friends）節目，他宣布，聯邦政府接下來將接管美國田納西州曼菲斯；川普說，他仍想介入處理芝加哥的治安。
川普日前引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，川普並授權國防部動員國民兵進駐華府。
川普政府宣稱整頓華府治安取得莫大的成功，川普多次表明希望將華府模式擴大到其他城市，包括紐約、洛杉磯等城市，尤其鎖定芝加哥；不過川普12日指出，芝加哥至今仍未向聯邦政府提出請求。
川普宣布說，聯邦政府下一個進駐城市將是曼菲斯；川普表示，必要時會動用國民兵和軍隊。
至於川普政府接管華府治安依法已經到期，川普則表示，華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）同意他們繼續待下去；川普也說，他可以「聯邦化」華盛頓特區。
