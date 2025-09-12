保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

美國總統川普12日親自上福斯新聞網「福斯與朋友」（Fox & Friends）節目，他表示，槍擊美國保守派活動家、「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie Kirk）的嫌犯已經被拘留。

川普沒有透露嫌犯被拘留的細節，不過川普指出，舉報人是嫌犯親近的人；川普說，他希望槍手被判處死刑。

柯克10日在猶他谷大學（Utah Valley University）的一場活動中遭到槍擊身亡，川普不但在社群網路「真實社群」（Truth Social）上稱讚柯克為眾人所愛戴，贏取美國年輕人的心，川普也下令全國為柯克降半旗4天，直到14日晚間6時。

今年31歲的柯克被視為是川普的盟友，是美國保守派在社群網絡時代的代表性人物，在總統大選期間為川普凝聚和動員年輕支持者。

截至11日為止，警方尚未逮捕任何嫌疑犯，聯邦調查局（FBI）11日公布嫌犯相片，相片中是一名身穿黑色上衣、下著牛仔褲、頭戴黑色棒球帽的男性；FBI並懸賞10萬美元給任何提供有利線索的民眾。

川普11日下午則表示，警方在槍手的調查上已取得重大進展，但沒有說明細節。