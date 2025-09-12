快訊

關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普12日親自上福斯新聞網「福斯與朋友」（Fox & Friends）節目，他表示，槍擊美國保守派活動家、「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie Kirk）的嫌犯已經被拘留。

川普沒有透露嫌犯被拘留的細節，不過川普指出，舉報人是嫌犯親近的人；川普說，他希望槍手被判處死刑。

柯克10日在猶他谷大學（Utah Valley University）的一場活動中遭到槍擊身亡，川普不但在社群網路「真實社群」（Truth Social）上稱讚柯克為眾人所愛戴，贏取美國年輕人的心，川普也下令全國為柯克降半旗4天，直到14日晚間6時。

今年31歲的柯克被視為是川普的盟友，是美國保守派在社群網絡時代的代表性人物，在總統大選期間為川普凝聚和動員年輕支持者。

截至11日為止，警方尚未逮捕任何嫌疑犯，聯邦調查局（FBI）11日公布嫌犯相片，相片中是一名身穿黑色上衣、下著牛仔褲、頭戴黑色棒球帽的男性；FBI並懸賞10萬美元給任何提供有利線索的民眾。

川普11日下午則表示，警方在槍手的調查上已取得重大進展，但沒有說明細節。

川普 美國 社群

延伸閱讀

不甩川普施壓！印度增購俄油排全球第2 進口量僅次中國大陸

影／現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機「要求暫停投資」

疑對中方立場軟化 川普撤回鷹派商務部助理部長提名

300遭拘韓籍工返國 韓曝川普建議「留下來訓練美勞工」

相關新聞

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

美國總統川普12日親自上福斯新聞網「福斯與朋友」（Fox & Friends）節目，他表示，槍擊美國保守派活動家、「美...

不去芝加哥！川普稱聯邦政府將接管曼菲斯「必要時動用軍隊」

美國總統川普12日親自上福斯新聞網「福斯與朋友」（Fox & Friends）節目，他宣布，聯邦政府接下來將接管美國田納...

禁用智慧型手機！美國學生掀起復古潮 iPod、卡帶機重返校園

美國多地校區陸續祭出「校園禁機令」，學生上課時不得使用智慧型手機。沒想到，這股禁令意外帶動「復古潮流」，iPod、隨身聽甚至卡帶機再度出現在校園裡。

抓到了？美保守派網紅柯克遭槍殺 川普證實「嫌犯已被逮捕」

美國總統川普12日受訪時聲稱，已抓到一名涉嫌槍殺保守派網紅柯克（Charlie Kirk）的嫌犯。

川普下令聯邦化警力 路透民調：多數美國民眾支持「限制總統權力」

根據今天公布的民調結果，多數美國民眾表示，針對總統權力所作限制，他們大部分予以支持

不想輸歐巴馬？加薩、俄烏衝突未歇 川普自稱諾貝爾和平獎「當之無愧」

諾貝爾和平獎將在10月頒發，而美國總統川普對這個獎項的迷戀恐面臨一大阻礙，即頒獎單位的獨立性。負責頒發這個獎項的挪威諾貝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。