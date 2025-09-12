禁用智慧型手機！美國學生掀起復古潮 iPod、卡帶機重返校園

美國多地校區陸續祭出「校園禁機令」，學生上課時不得使用智慧型手機。沒想到，這股禁令意外帶動「復古潮流」，iPod、隨身聽甚至卡帶機再度出現在校園裡。

根據「紐約時報」報導，自8月起多州學區實施手機禁令後，不少學生立刻找上二手市場購買舊款MP3播放器，也有人直接翻出父母的CD隨身聽或卡帶機。由於校方限制的是具備上網功能的裝置，這些純粹聽音樂的「古董機」反而成為另類解方。有商家透露，二手iPod在短短一週就賣出近70台。

紐約市上週成為全美最大推動校園禁機令的學區。來自新罕布夏州的一名高中生就花了80美元（約2425元台幣）購入二手iPod，開學後發現同學們有人帶著CD隨身聽，也有人用卡帶機聽音樂。

不過，並非所有校方都接受這種替代方案。密蘇里州一所學校便禁止學生攜帶iPod Nano，理由是仍可能影響課堂專注，而且iPod早在2008年已被列為違禁品。

家長方面則意見分歧，有人擔心少了手機，孩子遇緊急狀況難以聯繫；但也有學生認為，聽音樂能幫助學習放鬆。更有人發現，在不能滑手機的情況下，同學們課餘時間更願意面對面交談，校園氛圍反而更熱絡。