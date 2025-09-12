川普下令聯邦化警力 路透民調：多數美國民眾支持「限制總統權力」

快訊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

根據今天公布的民調結果，多數美國民眾表示，針對總統權力所作限制，他們大部分予以支持。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）於上週末進行最新民調，針對總統川普政府致力取得某些廣泛性權力，詢問受訪者看法。

有62%受訪者認為，美國總統不應有權控制「我所在城市或城鎮」的警察，57%不支持總統掌控「大城市」的警察；但是認為總統應該擁有相關權力的分別有25%和29%。

另外，59%受訪者反對總統擁有掌控博物館和劇院的權力，57%的人認為不應讓總統能夠「制定利率和指示企業在哪裡生產商品」；支持總統應該擁有相關權力的受訪者比例分別為10%和16%。

至於美國總統是否應該有「在不受法院和國會干預下治理國家」的權力，受訪者意見分歧：57%表示反對、31%贊成。

該調查出爐時，正值川普下令聯邦化哥倫比亞特區（ D.C.）警力，並威脅對其他美國城市採取同樣作法。

川普今年稍早曾撤換甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會成員，由自己任命的人士出任，並使他獲選成為董事會主席。他也要求白宮主導審查史密森尼學會（ Smithsonian Institution）管理的博物館，要求去除館內「反美國」內容。

川普同時公開施壓聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）調降利率，並力促企業將生產留在美國。

5日至9日進行的這項民調訪問1084名成年人，誤差範圍為正負3個百分點。

美國 權力 川普

