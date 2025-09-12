不想輸歐巴馬？加薩、俄烏衝突未歇 川普自稱諾貝爾和平獎「當之無愧」

諾貝爾和平獎將在10月頒發，而美國總統川普對這個獎項的迷戀恐面臨一大阻礙，即頒獎單位的獨立性。負責頒發這個獎項的挪威諾貝爾委員會向法新社強調，他們不會受外界左右。

川普（Donald Trump）今年1月重返白宮後便一再表明，他希望獲得這項殊榮。對手陣營民主黨的前美國總統歐巴馬（Barack Obama）2009年上任後不久就贏得諾貝爾和平獎，出乎許多人意料。

現年79歲的川普把握每次機會說自己獲獎「當之無愧」，他宣稱終止了6場戰爭；但他所說希望解決的加薩走廊（Gaza Strip）衝突和俄烏戰爭，卻仍在火熱進行中。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）秘書長哈普威金（Kristian Berg Harpviken）在奧斯陸受訪時表示：「我們當然注意到某些候選人受到大量媒體關注，但這對於委員會正在進行的討論真的毫無影響。」

他強調，挪威諾貝爾委員會「根據每位被提名者的個人功績來進行討論」。

今年的諾貝爾和平獎得主將在10月10日宣布。

川普以數名外國領袖提名或支持他贏得諾貝爾和平獎為由，宣稱自己值得獲獎。這些領袖包括以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）和亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）。

然而，川普若要在今年得獎，提名人必須最晚在今年1月31日遞件，而當時離川普重返白宮才過了11天。因此若有人做到，想必動作極快或有先見之明。