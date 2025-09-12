快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

不想輸歐巴馬？加薩、俄烏衝突未歇 川普自稱諾貝爾和平獎「當之無愧」

中央社／ 奧斯陸12日綜合外電報導
諾貝爾和平獎將在10月頒發，而美國總統川普對這個獎項的迷戀恐面臨一大阻礙，即頒獎單位的獨立性。路透
諾貝爾和平獎將在10月頒發，而美國總統川普對這個獎項的迷戀恐面臨一大阻礙，即頒獎單位的獨立性。路透

諾貝爾和平獎將在10月頒發，而美國總統川普對這個獎項的迷戀恐面臨一大阻礙，即頒獎單位的獨立性。負責頒發這個獎項的挪威諾貝爾委員會向法新社強調，他們不會受外界左右。

川普（Donald Trump）今年1月重返白宮後便一再表明，他希望獲得這項殊榮。對手陣營民主黨的前美國總統歐巴馬（Barack Obama）2009年上任後不久就贏得諾貝爾和平獎，出乎許多人意料。

現年79歲的川普把握每次機會說自己獲獎「當之無愧」，他宣稱終止了6場戰爭；但他所說希望解決的加薩走廊（Gaza Strip）衝突和俄烏戰爭，卻仍在火熱進行中。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）秘書長哈普威金（Kristian Berg Harpviken）在奧斯陸受訪時表示：「我們當然注意到某些候選人受到大量媒體關注，但這對於委員會正在進行的討論真的毫無影響。」

他強調，挪威諾貝爾委員會「根據每位被提名者的個人功績來進行討論」。

今年的諾貝爾和平獎得主將在10月10日宣布。

川普以數名外國領袖提名或支持他贏得諾貝爾和平獎為由，宣稱自己值得獲獎。這些領袖包括以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）和亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）。

然而，川普若要在今年得獎，提名人必須最晚在今年1月31日遞件，而當時離川普重返白宮才過了11天。因此若有人做到，想必動作極快或有先見之明。

川普 美國 挪威 諾貝爾 歐巴馬 俄烏戰爭 加薩走廊

延伸閱讀

影／現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機「要求暫停投資」

疑對中方立場軟化 川普撤回鷹派商務部助理部長提名

300遭拘韓籍工返國 韓曝川普建議「留下來訓練美勞工」

密友柯克最後一程 范斯以空軍二號親送棺木回家鄉

相關新聞

川普下令聯邦化警力 路透民調：多數美國民眾支持「限制總統權力」

根據今天公布的民調結果，多數美國民眾表示，針對總統權力所作限制，他們大部分予以支持

不想輸歐巴馬？加薩、俄烏衝突未歇 川普自稱諾貝爾和平獎「當之無愧」

諾貝爾和平獎將在10月頒發，而美國總統川普對這個獎項的迷戀恐面臨一大阻礙，即頒獎單位的獨立性。負責頒發這個獎項的挪威諾貝...

柯克案找到凶槍 FBI公布嫌犯照片懸賞10萬緝兇

身為川普密切盟友、協助共和黨贏得年輕選票的31歲保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)，10日在猶他州校園演講時...

分析：政治暴力成美國新日常 柯克案恐是動盪激增分水嶺

保守派活動人士、演說家柯克(Charlie Kirk)10日在猶他州猶他谷大學(Utah Valley Universi...

柯克遭槍擊 川普怒怪激進左派與媒體以「納粹」等詞描述保守派

白宮助理10日下午2時30分向川普總統報告說，保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)在猶他州校園演講遭遇槍擊，頸...

柯克案嚇壞國會議員 取消活動、加強保全甚至矢言帶槍

保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)10日在校園演講遇刺身亡，震撼了整個國會山莊，增加國會議員對自身安全的擔憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。