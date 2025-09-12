柯克遇刺網路留言幸災樂禍 全美多州陸續有人被開除或停職

美國總統川普盟友、保守派網紅柯克遭槍擊身亡後，全美各地的教師、消防員、民選官員，都因對此發表興災樂禍的言論，不是被開除，就是受到調查。

國會山報/NEXSTAR 11日報導，距離柯克去世不到24小時，全美各地陸續傳出教師和學校行政人員被暫時停職的消息，田納西州、北卡羅萊納州與賓州等地皆有學校員工因社群貼文而遭調查。

舉例來說，南卡羅萊納州至少有一名教師因一則關於柯克之死的貼文被解雇。該貼文寫道：「向他的孩子們致以慰問，但依我拙見，美國今天變得更偉大了。好了，我說出來了。」俄勒岡州一位同時身兼市議員的教師，則因寫道「暗殺真的讓我心情大好，沒有人該遭此對待，但有些人就是自找的」而遭當地居民撻伐。

此外，柯克頸部中槍，一名NFL卡羅來納黑豹隊公關部員工據報在個人IG發文，寫道「你們為什麼難過？你們的男人說這是值得的」，並附上武當幫單曲《Protect Ya Neck》（保護你的脖子）封面，隨即遭解僱。MSNBC評論員多德（Matthew Dowd）也因相關評論遭開除。

美聯社指出，這種迅速監控言論的行動，在近期其他政治暴力事件中幾乎沒有先例。甚至有匿名網站承諾「揪出查理的兇手」，並鼓勵網友提供「支持線上政治暴力」者的線索。WIRED報導，雖然多德是在電視節目上評論柯克遇刺，但部分言論是於較私人管道發表，卻被右翼人士曝光。

極右派網紅盧默（Laura Loomer）就在X發誓：「我今晚就要花整晚，讓我在線上找到的每個慶祝他死的人出名。所以準備好吧，如果你病態地去慶祝他的死，你整個未來職業抱負都會被毀，我會讓你後悔開口說話。」她的帳號11日充斥著她認為應該被解雇的人的姓名、照片和職位。

