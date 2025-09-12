美財長赴馬德裡會晤何立峰 帶TikTok議題上談判桌

路透社週四（9月11日）引述美國財政部聲明稱，貝森特和何立峰的會談內容將涵蓋中國社群平台TikTok的現況，以及雙邊在打擊洗錢方面的合作。

官方稱，貝森特將於9月12日開始訪問西班牙及英國，並在17日至19日與總統川普共同對英國國王查爾斯進行國事訪問。

這是貝森特與何立峰自今年以來第四度面對面會談。隨著美中持續就關稅問題進行協商，兩人此前在日內瓦、倫敦及斯德哥爾摩進行了3輪貿易談判，並於7月同意將關稅休戰期延長90天，持續到今年11月10日。當時貝森特曾透露，與中國的貿易談判中並未納入TikTok議題。

美國去年通過了TikTok「不賣就禁」法案，要求TikTok在美國的母公司「字節跳動」必須在今年1月19日完成出售TikTok在美的資產，或在資產出售方面取得實質進展，否則就必須停止在美國營運。但川普今年1月重返白宮後，宣布將TikTok「不賣就禁」的法律先後延期到4月和6月，隨後進一步展延至9月17日。

美國財政部也指出，洗錢犯罪對美中兩國經濟構成威脅，因此打擊非法金融活動的合作也將是馬德裡會議討論的議題之一。

美方長期施壓中國加強打擊非法資金流動，一部分的目的在於遏止俄羅斯在對烏克蘭的軍事行動中，取得軍民兩用技術。雖然美方掌握制裁與俄羅斯交易的中國銀行的權力，但目前尚未啟動該措施。

此外，美中兩大經濟體在過去幾個月以來，仍無法達成更全面的貿易協議，以削減川普政府對中國商品徵收的高額進口關稅。雙方在芬太尼及農產品議題上的分歧難解，北京批評美國「保護主義」威脅其利益，川普政府則指控中國未履行2020年承諾購買大量美國產品與服務的協議。

美中官員頻接觸

週三 （10日），中國外交部長王毅和美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）進行通話。根據中國官媒新華社報導，王毅向盧比奧表示，美方近來的消極言行損害中方正當權益，「干涉中國內政，不利於中美關係的改善與發展」。

王毅也警告：「在台灣等涉及中方核心利益的問題上，美方務必謹慎行事。」

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）也透過聲明稱，盧比奧向王毅強調美中在一系列雙邊問題上，進行開放和建設性溝通的重要性，「雙方也延續在吉隆坡的交流，討論其他全球與地區議題。」但並未提供細節。

在此之前，中國防長董軍9日和美國防長海格塞斯（Pete Hegseth）首度舉行視訊會議，這是川普政府就任以來，雙邊國防領袖首次直接交流。

美國國防部指出，海格塞斯告訴董軍：「美國並不尋求與中國發生衝突，也不尋求政權更迭」，但他直言美方在亞太地區擁有重要利益，並且會「維護這些利益」。

中方則稱此次是「應約」通話。董軍稱，中美兩軍的關係應基於平等、尊重與和平共處，並警告任何「以武助獨」、「以台制華」或外部干涉中國的行徑都將挫敗。 「我們始終專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益，遏制、威懾、干涉中國是絕對行不通的。」

值得注意的是，此次董軍與海格塞斯通話正值中國舉行香山論壇之際，但雙方均未提及今年美方是否參與、由誰參與的問題。

中國國防部發言人蔣斌10日宣布，越南、新加坡、俄羅斯、法國在內的100多個國家防務部門代表都將出席17至19日舉行的北京香山論壇。

