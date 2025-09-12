柯克遇刺白宮加強維安 川普宣布追授總統自由獎章

美國保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，白宮氣氛凝重並明顯加強維安。總統川普今天在911攻擊事件紀念儀式上宣布將追授柯克「總統自由獎章」。

川普今天前往五角大廈紀念911攻擊事件，不過儀式是在一處庭院舉行，而非在24年前飛機墜毀、造成184人罹難的大樓側面紀念園區。

路透社報導，兩名美國官員表示，在川普的重要盟友、保守派活動家柯克昨天於猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）校園演講遇刺身亡後，出於極度謹慎，才將儀式地點更換至一個較不易暴露的區域。

31歲的柯克在眾目睽睽下慘死，令白宮震驚不已，今天在儀式上明顯可見加強維安、現場氣氛凝重。川普曾將他當選總統一事歸功於柯克協助動員年輕選民。

去年在兩場暗殺行動中逃過死劫的川普表示，將追授柯克「總統自由獎章」（Presidential Medal ofFreedom）。副總統范斯（JD Vance）則搭乘空軍二號專機飛往猶他州，與柯克的家人會面，並將柯克的靈柩運往亞利桑那州。

儘管川普在沒有提供證據的情況下將此事歸咎於「激進左派」，但他本人和白宮並未顯示已凝聚出具體的政策回應。

川普昨天在白宮橢圓形辦公室發表影片談話，矢言政府將「揪出每一個造成這起暴行及其他政治暴力事件的人，包括資助和支持此事的組織」。

白宮官員拒絕透露這番話的具體含義，但一名官員表示，意圖相當明確。

這名官員指出：「這起駭人行徑的行凶者將為他們的所作所為付出代價。他們將被抓到並繩之以法。任何其他參與像查理（柯克）遭悲劇性暗殺這類政治暴力的瘋子，都將被追究最嚴厲的法律責任。」