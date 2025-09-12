柯克槍擊案24小時後仍逮不到人 「政治掛帥」FBI局長壓力山大

快訊

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國保守派網紅柯克10日遇刺身亡，當局釋出照片影像並發布10萬美元懸賞金，希望社會大眾提供緝凶線索。但案發至今超過24小時嫌犯仍未落網，讓聯邦調查局長巴特爾（Kash Patel）壓力山大。外媒指他正面臨上任以來最大考驗，領導能力也開始受到質疑。

路透報導，槍擊發生後，當地官員都還沒召開記者會對媒體說明情況，巴特爾就逕自在社群媒體上宣布槍手已被捕，隨即遭地方官員否認。雙方說法兜不攏引發數小時的混亂。FBI隨後澄清，事件後確實有兩人接受詢問，但隨即獲釋。

退休FBI探員布倫納（Dan Brunner）表示：「在調查一開始，許多初步情報通常是錯誤的或有偏差。這就是為何過去從未有任何一位FBI局長或部門領導人像他（巴特爾）這樣做。調查人員需要先理清所有初步情報，再對外發布確實證據……FBI不會用社群媒體辦案。」

一名白宮匿名消息人士批評巴特爾的發言「不專業」，並直言「他的表現無論對白宮還是美國民眾來說都不可接受」，強調會追究此事。

白宮發言人李維特則反批路透用匿名消息報導「卑劣」，「當一名瘋狂兇手仍在逃時，這種報導是在挑撥離間」。

路透報導指出，身為川普忠實盟友，巴特爾力推將全美最具代表性的執法機構，轉變為川普「美國優先」議程的執行工具。在巴特爾領導下，FBI探員原本負責貪腐到國安等複雜案件，如今卻被調派去調查總統的政治對手，甚至處理華府街頭犯罪。

此外，巴特爾還撤換數十名被認為對川普不夠忠誠的FBI人員。三名前FBI官員在槍擊案發生前數小時提起訴訟，指控巴特爾曾告訴他們，他獲命必須開除所有在川普第一任期內參與對其刑事調查的人員。

紐約時報報導，被逼退的人員中，就包括FBI鹽湖城外勤辦公室的前高層賽伊德（Mehtab Syed），而該辦公室目前正主導柯克槍擊案的調查。

曾擔任賽伊德上司的前FBI探員安德森（Lauren C. Anderson）表示，槍擊案「凸顯在政治暴力時刻迫切需要經驗豐富的穩健領導力」，賽伊德在這類調查方面擁有無比的專業知識，「在這個關鍵時刻失去她的領導，對社區和調查局來說都是沉重打擊」。

巴特爾11日親自前往猶他州監督調查，似乎是為了證明自己有在做事。但多名現任與前任探員表示，他們擔心巴特爾缺乏執法經驗，恐會妨礙調查進展。

