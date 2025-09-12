直擊美軍陸戰隊城鎮作戰訓練 無人機為基本工具

快訊

中央社／ 華盛頓11日專電

美軍陸戰隊今天在維吉尼亞州一處基地向媒體公開城鎮作戰訓練，軍官表示，隨著人類逐漸往城市聚集，衝突可能會在那裡發生，烏克蘭也出現城鎮作戰。另外，無人機對所有陸戰隊軍官而言都是基本工具，已納入相關培訓計畫。

美國國務院外籍記者中心今天邀請中央社等國際媒體參訪美國陸戰隊匡提科（Quantico）基地，行程包括採訪城鎮作戰訓練。德莫霍夫斯基（NathanDmochowski）中校在簡報中表示，匡提科基地的「基礎軍官學校」（The Basic School）主要負責訓練陸戰隊軍官，訓練期約為6個月。

隨著現代戰爭型態轉變，德莫霍夫斯基受訪表示，訓練計畫也加入新科技的應用，包括無人機。「我們認為無人機，特別是小型無人機系統，對陸戰隊所有軍官來說，都是基本工具，因此已在教學計畫中以多種方式將其納入」。

另外，今天在基地進行的城鎮作戰訓練可看到一個連隊分成攻擊、防守方，相互對抗。在模擬城鎮作戰的訓練場中，攻擊方從樹林出現，隨後在白色煙霧彈掩護下，逐步往目標建築物推進，與防守方激烈交戰後，最後順利攻下目標。

被問及城鎮作戰的重要性，布瑞斯林（MikeBreslin）中校表示，隨著人類逐漸聚集到城市中心，衝突很可能會在那裡發生，但這並不代表衝突只會發生在那裡。他以俄烏戰爭為例說明，烏克蘭出現城鎮戰鬥及看似戰壕線式的衝突，「我們必須能在這2種情況下行動」。

他認為，「城鎮戰鬥將會長期存在」。美國陸戰隊員經常被要求能迅速行動並在被指派的地形中作戰；由於城鎮作戰極為複雜，「這將是我們必須持續專注的重點」。

對於記者問及在中國挑釁日益嚴重下，這些訓練是否也能適用於台灣？布瑞斯林不願針對特定地理區域回應，僅重申，基礎軍官學校的任務是確保陸戰隊軍官不論被派往何處、面臨何種威脅態勢，都能執行任務並取得成功。

衝突 陸戰隊 俄烏戰爭

