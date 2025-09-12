快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

三百多名南韓工人被捕要怪現代！美商務部長：早該找我幫忙

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國商務部長盧特尼克11日在紐約證券交易所接受CNBC採訪。路透
美國商務部長盧特尼克11日在紐約證券交易所接受CNBC採訪。路透

美國執法單位日前大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名南韓公民。美國商務部長盧特尼克接受Axios Show專訪時表示，這些工人持有錯誤簽證，而現代公司本來就該找他幫忙，以辦理正確的簽證。

盧特尼克表示，此次突襲的責任完全在於現代公司，因為他們讓工人以旅遊簽證入境。他說：「我打電話給韓國人，就說，喔，得了吧，去拿正確的簽證。如果你們拿簽證遇到麻煩，打給我，我會再打給諾姆。」他指的是國土安全部長。他補充說：「我們可以幫你們辦到正確簽證，但不要走歪路。」

他還警告：「你們不能再用過去那套了，川普要求你照規矩辦事。你想移民、想帶工人來，就走正規流程，不能再繞過規則了，那種日子結束了。」

Axios指出，盧特尼克所說的正確簽證很難取得。例如，專業外籍勞工的H-1B簽證，申請人數就遠超過配額。目前也不清楚一家公司如何能打電話給商務部長，並在不以某種方式曲解規則的情況下取得足夠的正確簽證。現代集團拒絕回應。

南韓總統李在明在就職百日記者會上表示，針對美國移民當局突襲現代電池工廠並拘捕數百名南韓公民的事件，可能會使南韓企業在對美直接投資時產生猶豫。但盧特尼克指出，移民與海關執法局必須履行職責，也對此事不會阻止其他外國公司在美國擴張抱有信心。

他說：「如果這些人在美國持有錯誤簽證，就改啊。」

簽證 美國 盧特尼克

延伸閱讀

美商務部長稱與台將達重大協議 經貿辦：尚待總結性會商

NBA／「美網攝影師」沙米特回歸老本行 與尼克簽1年合約

美商務部長：將與台灣達成重大協議

NBA／「菲律賓喬丹」買斷合約後轉戰尼克 透露加盟原因

相關新聞

三百多名南韓工人被捕要怪現代！美商務部長：早該找我幫忙

美國執法單位日前大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名南韓公民。美國商務部長盧特尼克接受Axios ...

影／柯克槍擊案嫌犯新影像曝光！做案後從屋頂跳下 迅速逃離現場

美國總統川普盟友、保守派活動家柯克10日遭槍擊身亡，猶他州州長考克斯（Spencer Cox）11日舉行記者會，公布嫌犯...

美海軍學院持槍攻擊是假通報 1學員還誤將執法人員當入侵者

美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院（Navy Academy）當地時間11日傍晚傳出一名被開除的官校生持槍重返校園開火...

路透：美財長貝森特下周4度會晤中國副總理何立峰 TikTok問題上談判桌

路透11日獨家報導，美國財政部表示，財政部長貝森特計畫下周前往西班牙馬德里期間，與中國大陸國務院副總理何立峰及其他高級官...

柯克槍擊案24小時後仍逮不到人 「政治掛帥」FBI局長壓力山大

美國保守派網紅柯克10日遇刺身亡，當局釋出照片影像並發布10萬美元懸賞金，希望社會大眾提供緝凶線索。但案發至今超過24小...

外國人為柯克之死叫好將吊銷簽證？美國務院鼓勵舉報「不當言論」

美國總統川普二度執政後，對言論自由和異議觀點的打壓愈發嚴厲，尤其針對加薩戰爭在校園引發反以色列的抗議活動，審查範圍現在擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。