三百多名南韓工人被捕要怪現代！美商務部長：早該找我幫忙

美國執法單位日前大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名南韓公民。美國商務部長盧特尼克接受Axios Show專訪時表示，這些工人持有錯誤簽證，而現代公司本來就該找他幫忙，以辦理正確的簽證。

盧特尼克表示，此次突襲的責任完全在於現代公司，因為他們讓工人以旅遊簽證入境。他說：「我打電話給韓國人，就說，喔，得了吧，去拿正確的簽證。如果你們拿簽證遇到麻煩，打給我，我會再打給諾姆。」他指的是國土安全部長。他補充說：「我們可以幫你們辦到正確簽證，但不要走歪路。」

他還警告：「你們不能再用過去那套了，川普要求你照規矩辦事。你想移民、想帶工人來，就走正規流程，不能再繞過規則了，那種日子結束了。」

Axios指出，盧特尼克所說的正確簽證很難取得。例如，專業外籍勞工的H-1B簽證，申請人數就遠超過配額。目前也不清楚一家公司如何能打電話給商務部長，並在不以某種方式曲解規則的情況下取得足夠的正確簽證。現代集團拒絕回應。

南韓總統李在明在就職百日記者會上表示，針對美國移民當局突襲現代電池工廠並拘捕數百名南韓公民的事件，可能會使南韓企業在對美直接投資時產生猶豫。但盧特尼克指出，移民與海關執法局必須履行職責，也對此事不會阻止其他外國公司在美國擴張抱有信心。

他說：「如果這些人在美國持有錯誤簽證，就改啊。」