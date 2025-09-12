貝森特擬與何立峰會談 聚焦美中貿易休戰和TikTok

美國財政部今天指出，部長貝森特（Scott Bessent）計劃下週在馬德里與中國副總理何立峰及其他高階官員會談，延續雙方就貿易、經濟與國家安全等問題的討論。

路透社報導，美國財政部指出，這次會晤將談論中國持有的社交媒體平台TikTok，以及美中打擊洗錢方面的合作。這是貝森特9月12日至18日前往西班牙和英國的部分行程。

貝森特此行也將在馬德里與倫敦會見兩國財政首長，並於9月17日至19日隨美國總統川普在英國進行國是訪問。

貝森特與何立峰在西班牙的會議，將是兩位經濟首長今年以來第4次面對面會談，雙方努力維持一項貿易休戰協議，以減少報復性關稅並恢復中國稀土礦物對美國的供應。

繼日內瓦與倫敦會談後，美中7月下旬在斯德哥爾摩再度相會，雙方大致同意關稅休戰再延長90天。川普8月12日批准暫停實施關稅措施至11月10日。

美國財政部表示，字節跳動的短影音應用程式TikTok將被列入這次會議中討論。TikTok若不轉為美國持有，恐面臨禁令。

川普上月開設TikTok帳號，並將TikTok出售美國資產的最後期限延長至9月17日。

財政部指出，洗錢問題威脅美中兩國經濟，雙方加強合作打擊洗錢也將在馬德里會議中討論。

美國一直試圖向中國施壓，要求中國更嚴格打擊非法金融活動，部分原因是減緩軍事及雙重用途的技術流向俄羅斯用於烏克蘭戰爭。