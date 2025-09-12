快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

貝森特擬與何立峰會談 聚焦美中貿易休戰和TikTok

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國財政部今天指出，部長貝森特（Scott Bessent）計劃下週在馬德里與中國副總理何立峰及其他高階官員會談，延續雙方就貿易、經濟與國家安全等問題的討論。

路透社報導，美國財政部指出，這次會晤將談論中國持有的社交媒體平台TikTok，以及美中打擊洗錢方面的合作。這是貝森特9月12日至18日前往西班牙和英國的部分行程。

貝森特此行也將在馬德里與倫敦會見兩國財政首長，並於9月17日至19日隨美國總統川普在英國進行國是訪問。

貝森特與何立峰在西班牙的會議，將是兩位經濟首長今年以來第4次面對面會談，雙方努力維持一項貿易休戰協議，以減少報復性關稅並恢復中國稀土礦物對美國的供應。

繼日內瓦與倫敦會談後，美中7月下旬在斯德哥爾摩再度相會，雙方大致同意關稅休戰再延長90天。川普8月12日批准暫停實施關稅措施至11月10日。

美國財政部表示，字節跳動的短影音應用程式TikTok將被列入這次會議中討論。TikTok若不轉為美國持有，恐面臨禁令。

川普上月開設TikTok帳號，並將TikTok出售美國資產的最後期限延長至9月17日。

財政部指出，洗錢問題威脅美中兩國經濟，雙方加強合作打擊洗錢也將在馬德里會議中討論。

美國一直試圖向中國施壓，要求中國更嚴格打擊非法金融活動，部分原因是減緩軍事及雙重用途的技術流向俄羅斯用於烏克蘭戰爭。

美國 財政 馬德里

延伸閱讀

川普盟友波索納洛遭判刑 美方稱「獵巫」並發聲關切

MLB／川普嘉勉後賈吉雙響砲贏球 洋基牛棚這次沒放火

MLB／川普親臨讚洋基隊長「大肌肉」 賈吉雙響361轟平隊史第4

路透：美財長貝森特下周4度會晤中國副總理何立峰 TikTok問題上談判桌

相關新聞

三百多名南韓工人被捕要怪現代！美商務部長：早該找我幫忙

美國執法單位日前大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名南韓公民。美國商務部長盧特尼克接受Axios ...

影／柯克槍擊案嫌犯新影像曝光！做案後從屋頂跳下 迅速逃離現場

美國總統川普盟友、保守派活動家柯克10日遭槍擊身亡，猶他州州長考克斯（Spencer Cox）11日舉行記者會，公布嫌犯...

美海軍學院持槍攻擊是假通報 1學員還誤將執法人員當入侵者

美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院（Navy Academy）當地時間11日傍晚傳出一名被開除的官校生持槍重返校園開火...

路透：美財長貝森特下周4度會晤中國副總理何立峰 TikTok問題上談判桌

路透11日獨家報導，美國財政部表示，財政部長貝森特計畫下周前往西班牙馬德里期間，與中國大陸國務院副總理何立峰及其他高級官...

柯克槍擊案24小時後仍逮不到人 「政治掛帥」FBI局長壓力山大

美國保守派網紅柯克10日遇刺身亡，當局釋出照片影像並發布10萬美元懸賞金，希望社會大眾提供緝凶線索。但案發至今超過24小...

外國人為柯克之死叫好將吊銷簽證？美國務院鼓勵舉報「不當言論」

美國總統川普二度執政後，對言論自由和異議觀點的打壓愈發嚴厲，尤其針對加薩戰爭在校園引發反以色列的抗議活動，審查範圍現在擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。