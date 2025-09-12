美國總統川普盟友、保守派活動家柯克10日遭槍擊身亡，猶他州州長考克斯（Spencer Cox）11日舉行記者會，公布嫌犯開槍後逃離現場的監視器畫面。考克斯表示，公布相關資訊的目的是「尋求公眾協助」，以找到這名「邪惡的人類」。

BBC報導，影像開頭出現一棟建築，即嫌犯開槍的地點。一名身穿黑衣的人跑到屋頂角落，隨後翻過邊緣，跳到下面的草地，再走到鄰近道路，穿過道路後進入一片「林地」。當局表示，當局指出，嫌犯當時戴著太陽眼鏡，腳穿框威鞋，穿一件印有美國國旗與老鷹圖案、相當「醒目」的黑色T恤。

考克斯強調，若沒有公眾支援，調查將無法推進，民眾目前已提供超過7000條線索與檢舉，創下自2013年波士頓馬拉松爆炸案以來聯邦調查局（FBI）單一案件接獲最多線索的紀錄，調查人員已完成逾200次訪談，並呼籲民眾持續提供任何相關照片或影片給FBI。

他也提醒，網路上充斥大量錯誤訊息，敦促民眾不要轉傳，並警告：「我們的敵人希望看到暴力發生。」他聲稱，俄羅斯與中國大陸的社群媒體機器人正散布這些錯誤訊息。

考克斯表示，猶他州與聯邦實驗室目前正檢驗大量鑑識證據。他強調：「最重要的是，我們一定會抓到這個人。」並補充，當局正蒐集一切必要證據，「以便在本案中求處死刑」，且「這將在猶他州執行」。