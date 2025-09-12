快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

影／柯克槍擊案嫌犯新影像曝光！做案後從屋頂跳下 迅速逃離現場

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導

美國總統川普盟友、保守派活動家柯克10日遭槍擊身亡，猶他州州長考克斯（Spencer Cox）11日舉行記者會，公布嫌犯開槍後逃離現場的監視器畫面。考克斯表示，公布相關資訊的目的是「尋求公眾協助」，以找到這名「邪惡的人類」。

BBC報導，影像開頭出現一棟建築，即嫌犯開槍的地點。一名身穿黑衣的人跑到屋頂角落，隨後翻過邊緣，跳到下面的草地，再走到鄰近道路，穿過道路後進入一片「林地」。當局表示，當局指出，嫌犯當時戴著太陽眼鏡，腳穿框威鞋，穿一件印有美國國旗與老鷹圖案、相當「醒目」的黑色T恤。

考克斯強調，若沒有公眾支援，調查將無法推進，民眾目前已提供超過7000條線索與檢舉，創下自2013年波士頓馬拉松爆炸案以來聯邦調查局（FBI）單一案件接獲最多線索的紀錄，調查人員已完成逾200次訪談，並呼籲民眾持續提供任何相關照片或影片給FBI。

他也提醒，網路上充斥大量錯誤訊息，敦促民眾不要轉傳，並警告：「我們的敵人希望看到暴力發生。」他聲稱，俄羅斯與中國大陸的社群媒體機器人正散布這些錯誤訊息。

考克斯表示，猶他州與聯邦實驗室目前正檢驗大量鑑識證據。他強調：「最重要的是，我們一定會抓到這個人。」並補充，當局正蒐集一切必要證據，「以便在本案中求處死刑」，且「這將在猶他州執行」。

美國 證據

延伸閱讀

MLB／川普親臨讚洋基隊長「大肌肉」 賈吉雙響361轟平隊史第4

外國人為柯克之死叫好將吊銷簽證？美國務院鼓勵舉報「不當言論」

川普盟友柯克遇槍擊身亡 FBI公布嫌疑人影像

美國右派網紅柯克槍擊案 調查人員找到凶槍…已掌握凶嫌面貌、年紀

相關新聞

三百多名南韓工人被捕要怪現代！美商務部長：早該找我幫忙

美國執法單位日前大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名南韓公民。美國商務部長盧特尼克接受Axios ...

影／柯克槍擊案嫌犯新影像曝光！做案後從屋頂跳下 迅速逃離現場

美國總統川普盟友、保守派活動家柯克10日遭槍擊身亡，猶他州州長考克斯（Spencer Cox）11日舉行記者會，公布嫌犯...

美海軍學院持槍攻擊是假通報 1學員還誤將執法人員當入侵者

美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院（Navy Academy）當地時間11日傍晚傳出一名被開除的官校生持槍重返校園開火...

路透：美財長貝森特下周4度會晤中國副總理何立峰 TikTok問題上談判桌

路透11日獨家報導，美國財政部表示，財政部長貝森特計畫下周前往西班牙馬德里期間，與中國大陸國務院副總理何立峰及其他高級官...

柯克槍擊案24小時後仍逮不到人 「政治掛帥」FBI局長壓力山大

美國保守派網紅柯克10日遇刺身亡，當局釋出照片影像並發布10萬美元懸賞金，希望社會大眾提供緝凶線索。但案發至今超過24小...

外國人為柯克之死叫好將吊銷簽證？美國務院鼓勵舉報「不當言論」

美國總統川普二度執政後，對言論自由和異議觀點的打壓愈發嚴厲，尤其針對加薩戰爭在校園引發反以色列的抗議活動，審查範圍現在擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。