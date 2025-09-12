快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

美海軍學院持槍攻擊是假通報 1學員還誤將執法人員當入侵者

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導

美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院（Navy Academy）當地時間11日傍晚傳出一名被開除的官校生持槍重返校園開火，導致整個校區進入封鎖狀態。不過，當地媒體隨後報導，並未發生持槍攻擊事件。

根據ABC與NBC4 Washington報導，消息人士表示，執法單位接獲報案稱海軍學院出現威脅，派員清查建築內部時，造成一名學員中槍受傷。

據在場人士轉述，該名學員在就地避難期間，誤將一名執法人員當作嫌犯，並持訓練用武器攻擊對方，警方隨後開槍。學員已送醫治療，傷勢並無大礙。直升機空拍畫面顯示，一名人員被抬上擔架，再由馬里蘭州警察直升機送離現場。

海軍學院所屬的安納波利斯基地發言人勒馬爾（Lt. Naweed Lemar）在聲明中表示，「出於謹慎，基地已進入封鎖狀態。事件仍在發展中，有進一步消息會提供新的訊息。」

根據稍早報導，一名校方官員向福斯新聞透露，有槍手疑假冒憲兵逐門敲打，但官員現已澄清，這項說法應為誤傳。

另有未被證實的訊息在學員間流傳，表示指揮官指初步威脅源自匿名聊天平台Yodel，一度追查到一名學員。後來證實此人當時在美國中西部的家中。今日受傷的學員是誤將保安人員當作入侵者，整起事件疑是美國多起假報槍擊事件之一。

美國 海軍

延伸閱讀

美國海軍學院進入全面封鎖！傳被開除學員持槍闖入開火

槍擊案涉嫌找少年頂替！苗栗檢方起訴3名刑警 1人求刑6年以上

中留學生來美被反覆盤查 中使館曝細節：睡凳挨餓受凍

屏東進行核安演習 國軍直升機演練孤島運補

相關新聞

三百多名南韓工人被捕要怪現代！美商務部長：早該找我幫忙

美國執法單位日前大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名南韓公民。美國商務部長盧特尼克接受Axios ...

影／柯克槍擊案嫌犯新影像曝光！做案後從屋頂跳下 迅速逃離現場

美國總統川普盟友、保守派活動家柯克10日遭槍擊身亡，猶他州州長考克斯（Spencer Cox）11日舉行記者會，公布嫌犯...

美海軍學院持槍攻擊是假通報 1學員還誤將執法人員當入侵者

美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院（Navy Academy）當地時間11日傍晚傳出一名被開除的官校生持槍重返校園開火...

路透：美財長貝森特下周4度會晤中國副總理何立峰 TikTok問題上談判桌

路透11日獨家報導，美國財政部表示，財政部長貝森特計畫下周前往西班牙馬德里期間，與中國大陸國務院副總理何立峰及其他高級官...

柯克槍擊案24小時後仍逮不到人 「政治掛帥」FBI局長壓力山大

美國保守派網紅柯克10日遇刺身亡，當局釋出照片影像並發布10萬美元懸賞金，希望社會大眾提供緝凶線索。但案發至今超過24小...

外國人為柯克之死叫好將吊銷簽證？美國務院鼓勵舉報「不當言論」

美國總統川普二度執政後，對言論自由和異議觀點的打壓愈發嚴厲，尤其針對加薩戰爭在校園引發反以色列的抗議活動，審查範圍現在擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。