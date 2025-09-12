美海軍學院持槍攻擊是假通報 1學員還誤將執法人員當入侵者

美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院（Navy Academy）當地時間11日傍晚傳出一名被開除的官校生持槍重返校園開火，導致整個校區進入封鎖狀態。不過，當地媒體隨後報導，並未發生持槍攻擊事件。

根據ABC與NBC4 Washington報導，消息人士表示，執法單位接獲報案稱海軍學院出現威脅，派員清查建築內部時，造成一名學員中槍受傷。

據在場人士轉述，該名學員在就地避難期間，誤將一名執法人員當作嫌犯，並持訓練用武器攻擊對方，警方隨後開槍。學員已送醫治療，傷勢並無大礙。直升機空拍畫面顯示，一名人員被抬上擔架，再由馬里蘭州警察直升機送離現場。

海軍學院所屬的安納波利斯基地發言人勒馬爾（Lt. Naweed Lemar）在聲明中表示，「出於謹慎，基地已進入封鎖狀態。事件仍在發展中，有進一步消息會提供新的訊息。」

根據稍早報導，一名校方官員向福斯新聞透露，有槍手疑假冒憲兵逐門敲打，但官員現已澄清，這項說法應為誤傳。

另有未被證實的訊息在學員間流傳，表示指揮官指初步威脅源自匿名聊天平台Yodel，一度追查到一名學員。後來證實此人當時在美國中西部的家中。今日受傷的學員是誤將保安人員當作入侵者，整起事件疑是美國多起假報槍擊事件之一。