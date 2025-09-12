路透：美財長貝森特下周4度會晤中國副總理何立峰 TikTok問題上談判桌

路透11日獨家報導，美國財政部表示，財政部長貝森特計畫下周前往西班牙馬德里期間，與中國大陸國務院副總理何立峰及其他高級官員會面，持續就貿易、經濟及國安議題展開討論。

美國財政部在致路透的聲明中指出，與中方官員會面是貝森特12日至18日訪問西班牙與英國行程的一部分，討論內容還將涵蓋中方持有的社群媒體平台TikTok的未來，以及雙方在打擊洗錢方面的合作。此外，貝森特還將會晤各國政府的對口官員，稍後再與美國總統川普一同參加17日至19日對英國的國是訪問。

這將是貝森特與何立峰今年第4次主要面對面會晤，目標在於維持貿易休戰、降低雙方報復性關稅，並促使中國恢復對美國的稀土出口；川普已批准將關稅緩徵期延長至11月10日。

美中兩國始終難以達成更全面的貿易協議，以減輕川普對中國商品維持的高達約55%進口關稅，其中包括針對芬太尼的關稅。此外，雙方在農業問題上也存在爭議，中方批評美方保護主義「猖獗」，威脅美國農民，美方則指責中方未履行2020年協議，大幅增購美國農產品，反而將採購轉向巴西和阿根廷。

交易員與分析師指出，美國大豆農民在主要銷售季期間幾乎無法將產品出口中國，而南美供應商已占據大部分市場。目前尚不清楚此次馬德里會談能否在農業或關稅減免方面取得突破。

財政部同時表示，字節跳動旗下的短影片應用程式TikTok將列入會議議程；TikTok在美國面臨不賣就禁的禁令，川普數度延後該禁令生效，將於9月17日到期。貝森特稍早曾表示，雙方7月會晤時並未討論TikTok。