OpenAI與微軟達成初步協議 為營利重組、上市 消除障礙

OpenAI與微軟（Microsoft）周四（11日）宣布雙方已簽署了一份「非約束性的諒解備忘錄」，除了在延長彼此合作關係方面達成協議，也為OpenAI朝營利事業改變組織架構、推動未來首次公開發行股票（IPO）的發展前景上，邁出重要一步。

微軟是OpenAI的早期投資者，近幾個月一直與OpenAI就其技術、智慧財產權與營收分配等議題進行激烈談判。如果要將OpenAI部分業務轉為營利事業，並為未來IPO鋪路，與微軟達成相關協議是關鍵前提。

金融時報指出，OpenAI重組轉型的談判中，最具爭議的議題之一是，新公司中股權如何在微軟、其他投資人、員工以及仍掌控公司運營的非營利組織之間分配。

OpenAI周四表示，非營利組織將持有公司新結構中價值至少1,000億美元的股權，但沒有說明股權占比會是多少。根據兩位知情人士的說法，占比是在20%至30%。目前OpenAI正在進行估值為5,000億美元的交易談判。

據了解，微軟預期在OpenAI組織重組後，持有約30% 股權，以當前估值計算，價值約為1,700 億美元。

OpenAI、微軟表示，已就兩家公司下一階段的合作夥伴關係簽署備忘錄，並正「積極推動具約束力的最終協議條款」。據了解，雙方希望能在今年底前敲定最終條款。

微軟早在2019年就對OpenAI投資了10億美元，提供算力與資金，以獲取這家新創公司AI模型的使用權。此後又追加120億美元投資，在OpenAI的發展過程中擁有巨大影響力。

目前，OpenAI正面臨馬斯克發動的法律挑戰，馬斯克試圖阻止OpenAI組織重組。另外，OpenAI轉型也需要獲得OpenAI 註冊地德拉瓦州與主要業務所在地加州，兩州檢察總長的批准。

這兩位州檢察長上周致函OpenAI，對於有用戶使用聊天機器人後死亡事件表達「嚴重關切」，並表示在安全性改善之前，他們不會批准轉型計畫。