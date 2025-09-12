外國人為柯克之死叫好將吊銷簽證？美國務院鼓勵舉報「不當言論」

美國總統川普二度執政後，對言論自由和異議觀點的打壓愈發嚴厲，尤其針對加薩戰爭在校園引發反以色列的抗議活動，審查範圍現在擴大到川普盟友、保守派活動家柯克遭槍擊身亡。美國副國務卿藍道（Christopher Landau）表示，將對在美國外籍人士發表「讚美、合理化或輕視」柯克之死採取行動。

衛報報導，藍道11日在「X」發文警告，「讚美暴力和仇恨的外國人不是我國歡迎的訪客」，並已指示領事官員對於在社群媒體上被認為「讚美、合理化或輕視」柯克之死的人採取「適當行動」。

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState) 2025年9月11日

蘭道還邀請「X」用戶在貼文評論區檢舉，並表示領事官員將進行監控。國務院發言人則表示：「本屆政府認為，美國不應向入境後可能威脅國家安全的人發放簽證。」

衛報指出，移民與海關執法局（ICE）調查人員通常負責追蹤人口販子和毒品走私犯，但川普政府此前已指示他們，查緝可能在網路上表達對巴勒斯坦事業同情或批評以色列的外國學生。官方也追查曾參加校園親巴勒斯坦示威的人士。美國公民暨移民局（USCIS）8月更宣布，允許審查申請綠卡、簽證或其他權益外籍人士是否持有所謂「反美」觀點。

儘管USCIS局長艾德洛（Joseph Edlow）日前受訪時解釋，這並不是針對政治立場，而是要揪出恐怖主義活動的支持者，但將社群媒體審查擴大至涉及柯克之死的評論，將標誌著川普政府在限制異議聲音方面的一次重大擴張，尤其針對在美國的「外國人」。