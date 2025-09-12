快訊

「調停者」卡達：美國戰略盟友，為何也是哈瑪斯海外基地？

「鬼才之道」已婚編劇遭控性騷！深夜發千字文正面回應了

好天氣只剩1周！ 粉專曝「這時」可能有颱風逼近台灣

美國海軍學院進入全面封鎖！傳被開除學員持槍闖入開火

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院11日因接獲威脅而進入封鎖狀態，傳出一名被開除的學員持槍重返校園並開火。路透／ABACA PRESS
美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院11日因接獲威脅而進入封鎖狀態，傳出一名被開除的學員持槍重返校園並開火。路透／ABACA PRESS

美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院（Navy Academy）11日因接獲威脅而進入封鎖狀態。海軍發言人勒馬爾（Naweed Lemar）指出，地方執法人員已趕赴校園應對。安納波利斯警方拒絕評論。

紐約郵報報導，事件源於一名被開除的學員持槍重返校園並開火，校內宿舍傳出槍響。一名校方官員向福斯新聞透露，槍手疑似假冒憲兵逐門敲打。

根據紐約時報取得的電子郵件，11日下午5點32分，一名正在值勤的學員曾發信提醒同學「立刻進屋並鎖上門。這不是演習。馬上進屋並鎖上門」。

福斯新聞拍攝影片顯示，有一人似乎從救護車被轉送到校園內一架待命的醫療直升機上。

勒馬爾表示：「出於高度謹慎，基地已進入封鎖狀態。情況仍在發展中，有最新消息我們會提供更新。」

