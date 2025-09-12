美國職棒洋基主場為柯克默哀 體壇名人哀悼追思

年輕一輩保守派代表人物、川普陣營核心支持者柯克10日遇刺，震驚美國社會；美國職棒紐約洋基隊在賽前為他默哀，不少體壇名人發聲譴責暴力。

柯克（Charlie Kirk）是言詞犀利的網路名人，創立保守派的青年團體「美國轉折點」（Turning PointUSA），從川普首次競選總統時就是堅定的支持者，後來成為川普陣營的重要人物。

他10日在猶他州猶他谷大學（Utah ValleyUniversity）演講時遭槍擊身亡，享年31歲。柯克遇刺的消息震撼美國社會，不少現役與退役運動員透過社群媒體發文追思。

美國職棒（MLB）紐約洋基10日在主場迎戰底特律老虎，賽前球場大螢幕放上柯克照片，寫著「懷念柯克」，為柯克舉行默哀儀式。洋基官方社群帳號也在X平台上發文哀悼柯克。

職業美式足球（NFL）紐約巨人隊新人四分衛達特（Jaxson Dart）來自猶他州，他在Instagram發布短片，寫道：「為他和他的家人祈禱。Charlie為我們的國家做了偉大的事！！政治暴力必須停止！！為我們的國家祈禱吧。這令人作噁又悲傷！」

NFL新英格蘭愛國者隊接球手艾德曼（JulianEdelman）在社群媒體X寫道：「無論你在政治光譜的哪一端，這樣的暴力永遠不可接受。」

NFL堪薩斯城酋長隊踢球員巴特克（HarrisonButker）、前NFL丹佛野馬隊四分衛及前美國職棒小聯盟球員提博（Tim Tebow），以及前美國職棒（MLB）投手席林（Curt Schilling）等保守派立場的運動名人都發聲。

美國大學體育協會（NCAA）奧本大學男子籃球隊總教練皮爾（Bruce Pearl）在X上寫道：「柯克是個樂觀主義者！他正在領導一場保守基督教價值的復興，以及這些價值能帶來的幸福！Charlie是不可取代的！」