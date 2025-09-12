美國海軍官校接獲威脅 進入封鎖狀態

位於馬里蘭州的美國海軍官校（U.S. Naval Academy）今天因接獲威脅而進入封鎖狀態；校方敦促教職員、學生及職員就地避難。當地州政府隨後表示，目前未有任何可信的威脅。

美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）新聞今天下午報導，海軍官校一名發言人證實，鄰近海軍官校的安納波利斯（Annapolis）海軍支援設施正與當地執法單位合作，因應針對海軍官校的威脅通報。校方敦促教職員、學生及職員就地避難。

發言人還說，出於謹慎考量，「基地已實施封鎖」，這起事件仍在發展中，有進展時將提供說明。

11 News稍早報導，當地警方發言人表示，「無法證實目前存在威脅，但出於高度謹慎，正對該地區進行搜索。」

11 News隨後報導，馬里蘭州州長摩爾（WesMoore）辦公室指出，「與地方、州及聯邦執法部門合作後，目前並未有任何可信、針對海軍官校的威脅。」

報導指出，在針對海軍官校進行調查之前，全美各地大學校園也相繼傳出遭威脅的事件，其中包括7所傳統上以黑人為主的大專院校，這些學校因此關閉或進入封鎖狀態。