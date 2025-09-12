快訊

川普盟友柯克遇槍擊身亡 FBI公布嫌疑人影像

企業設廠爆簽證疑慮 美商長：擬給短期簽 訓練完本地勞工就回家

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
喬治亞州現代汽車與LG新能源合資電池廠9月4日遭移民當局突襲，逾300名韓籍工人被指違法工作而遭拘留。(歐新社)
喬治亞州現代汽車與LG新能源合資電池廠9月4日遭移民當局突襲，逾300名韓籍工人被指違法工作而遭拘留。(歐新社)

現代汽車和LG新能源（LGES）位於喬治亞州的新廠工地日前遭美國當局突襲、拘留300多名南韓人員，美國商務部長盧特尼克表示，美國接下來可能會與不同國家達成協議，讓企業的技術人員獲得短期工作簽證，讓他們有時間訓練美國勞工，訓練結束後就回到本國。

美國日前對喬治亞州現代汽車工廠進行大規模移民突擊檢查，共逮捕約475人，其中大約300人為南韓籍勞工，引爆外國企業到美國生產製造的簽證問題。

美國總統川普日前指出，美國在電池領域欠缺專業人才，指美國國內沒有人真正懂電池，認為美國需要找到一個方式，引進專家來訓練美國勞工，讓他們能夠自行生產製造；白宮則表示，川普理解這些企業希望帶他們高度技術人員和勞工進駐，特別是當他們製造非常特殊的產品，包括晶片、電池等。

不過，白宮指出，川普預期這些外國企業雇用美國勞工，讓外國勞工和美國勞工一起合作、互相學習，並表示，為了解決這樣的問題，國土安全部和商務部正在著手研擬為相關的簽證問題解套。

對此，盧特尼克11日接受CNBC電視台訪問，他表示，大家很快會看到川普處理這個問題，指川普明白外國企業到美國設廠，需要有經驗的人，才能夠快速投入生產；盧特尼克說，他認為川普會與不同國家達成協議，提供外國勞工合適的短期簽證，讓他們能夠來美國訓練美國人，接著就回家。

盧特尼克說，川普可能提出3步驟的解方，讓外國勞工進入美國，並訓練美國勞工，最後就回到本國。

美國 川普 盧特尼克

