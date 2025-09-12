邱垂正明華府智庫發表演說 說明台海和平穩定重要性

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）11日於社群網絡X平台上發出與台灣訪團會唔的照片，與會者包括邱垂正、我國駐美代表俞大㵢、眾議員魏特曼（Rob Wittman）、莫蘭（Nathaniel Moran）及德田（Jill Tokuda）等人。圖／取自「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」X平台
陸委會主委邱垂正12日將赴華府傳統基金會（The HeritageFoundation）發表演說，強調台海和平穩定的重要性；邱垂正在訪問華府期間也與美國跨黨派國會議員會面，雙方討論如何反制來自中共的威脅。

美國聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）11日於社群網絡X平台上發出與台灣訪團會晤的照片，與會者包括邱垂正、我國駐美代表俞大㵢、眾議員魏特曼（Rob Wittman）、莫蘭（Nathaniel Moran）及德田（Jill Tokuda）等人。

特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）發出聲明表示，他11日與特別委員會的跨黨派成員與邱垂正和俞大㵢展開非常有建設性的會談，雙方討論到如何反制反制中共的假資訊及統戰行動，並討論到如何強化美台安全和經濟連結；穆勒納爾指出，特別委員會堅定站在一起支持台灣的民主和自由。

莫蘭也透過X平台表示，中共的統戰部門正加緊行動，破壞自由並散播假訊息，指美中戰略競爭特別委員會11日在會中直接聽取邱垂正的說明，了解台灣如何堅定抵禦這些威脅，並在台海維護自由。

邱垂正預計美東時間12日上午在傳統基金會發表談話，說明台灣的自由、安全和繁榮不僅有利於地區穩定，也讓美國在世界的舞台上更強大。

12日活動由美國前副總統副國安顧問葉望輝（Steve Yates）主持，預計討論到維持台海和平穩定的重要性，同時也會提及中國對台灣和地區的威脅，以及台灣政府現行如何維持和平現狀和保持與美國強健的連結。

我國陸委會與華府智庫合作舉辦研討會行之有年，包括前總統蔡英文在擔任陸委會主委時就曾在2001年，以「兩岸關係新紀元：台灣、大陸加入WTO」為題於傳統基金會發表演說；2018年，陸委會也委託台灣民主基金會，與傳統基金會合作舉辦「兩岸關係的機遇與挑戰」（The Opportunities and Challenges of Cross-Strait Relations）國際學術研討會，由時任陸委會主委陳明通在開幕式發表演說。

此外，陸委會前主委邱太三也曾在2022年應邀於美國布魯金斯學會（The Brookings Institution），以「守護台灣民主 確保台海和平」發表專題演講。

至於美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前與中國大陸國防部長董軍首度通話，共和黨籍眾議員眾議員威爾森（Joe Wilson）則表示，他對赫塞斯深具信心，認為赫塞斯非常堅定「以實力謀和平」（peace through strength）的立場，不管他在通話中傳遞了什麼訊息，相信都表達出美國與台灣堅定站在一起。

邱垂正明華府智庫發表演說 說明台海和平穩定重要性

