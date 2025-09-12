川普盟友柯克遇槍擊身亡 FBI公布嫌疑人影像

中央社／ 猶他州奧勒姆11日綜合外電報導
美國總統川普的重要盟友柯克（Charlie Kirk）遇襲身亡，聯邦調查局（FBI）11日 公布一名男性「嫌疑人」的影像。 （FBI提供）
美國總統川普的重要盟友柯克（Charlie Kirk）遇襲身亡，聯邦調查局（FBI）11日 公布一名男性「嫌疑人」的影像。 （FBI提供）

美國總統川普的重要盟友柯克（Charlie Kirk）遇襲身亡，聯邦調查局（FBI）今天公布一名男性的影像，並稱他是本案「嫌疑人」。

法新社報導，這組發布在FBI官方X帳號上的影像顯示，該名男子戴著棒球帽及墨鏡，身穿休閒服裝。貼文並呼籲社會大眾「協助辨識這名跟致命槍擊案有關的嫌疑人」。

柯克10日在猶他州猶他谷大學（Utah ValleyUniversity）演講時遭槍擊身亡，享年31歲。他是知名網路名人、青年保守派運動領袖之一。

川普（Donald Trump）對他遇刺身亡一事表達悲慟與憤怒，形容這是「美國的黑暗時刻」。他承諾將持續採取行動，並預告將提出更全面的計畫來打擊政治暴力。

