川普盟友柯克遇槍擊身亡 FBI公布嫌疑人影像
美國總統川普的重要盟友柯克（Charlie Kirk）遇襲身亡，聯邦調查局（FBI）今天公布一名男性的影像，並稱他是本案「嫌疑人」。
法新社報導，這組發布在FBI官方X帳號上的影像顯示，該名男子戴著棒球帽及墨鏡，身穿休閒服裝。貼文並呼籲社會大眾「協助辨識這名跟致命槍擊案有關的嫌疑人」。
柯克10日在猶他州猶他谷大學（Utah ValleyUniversity）演講時遭槍擊身亡，享年31歲。他是知名網路名人、青年保守派運動領袖之一。
川普（Donald Trump）對他遇刺身亡一事表達悲慟與憤怒，形容這是「美國的黑暗時刻」。他承諾將持續採取行動，並預告將提出更全面的計畫來打擊政治暴力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言