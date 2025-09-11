保守派知名演說家遭槍擊 川普擬追授總統自由勳章

美國保守派活動家、演說家、「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie Kirk）遭到槍擊身亡，美國總統川普11日表示，他將追授柯克總統自由勳章 （Presidential Medal of Freedom），這是美國平民的最高榮譽。

柯克10日在猶他谷大學（Utah Valley University）的一場活動中遭到槍擊身亡，川普不但在社群網路「真實社群」（Truth Social）上稱讚柯克為眾人所愛戴，贏取美國年輕人的心，川普也下令全國為柯克降半旗4天，直到14日晚間6時。

今年31歲的柯克被視為是川普的盟友，是美國保守派在社群網絡時代的代表性人物，在總統大選期間為川普凝聚和動員年輕支持者。

今年是911恐攻事件滿24周年，川普11日出席五角大廈舉行的紀念儀式，他在致詞時表示，柯克是這個世代的巨人，不但是自由的捍衛者，還啟發上百萬人。

川普說，他認為柯克的話語無疑會在年輕人的心中繼續延續下去，川普並表示，他將追授總統自由勳章；川普指出，具體時間還沒有決定，但他預期會有非常多人來參加觀禮。