美國右派網紅柯克槍擊案 調查人員找到凶槍…已掌握凶嫌面貌、年紀

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」聯合創辦人柯克10日遭槍擊身亡，案發12小時後凶嫌尚未落網。美國CNN報導，聯邦調查局（FBI）美東時間11日上午9時召開記者會說明調查進度，稱已找到據信用來槍殺柯克的步槍，並掌握凶嫌的清晰影片。

負責調查柯克槍擊案的FBI鹽湖城分部辦事處探員博爾斯（Robert Bohls）在記者會表示，官員們認為，他們已找到凶嫌用來槍殺柯克的步槍。博爾斯稱這把武器是「火力強大的栓動式步槍」，是在「凶嫌逃跑的樹林中找到」，FBI會分析這把槍。

博爾斯指出，除了步槍，官員們還發現了鞋印、掌紋和前臂印，並將對此進行分析。他說：「我們正全面調查相關舉報，截至今天上午我們已收到130個相關舉報。」

猶他州公共安全廳長梅森（Beau Mason）告訴記者，當局已獲得他們認為是凶嫌本人的「清晰影片」。他說：「我們確實擁有關於這個人的清晰影片。但我們不會在這個時候公布，我們正在透過一些科技和方法確認這個人的身分。如果失敗，我們會聯繫媒體，並將公開推動此事，找人協助我們識別。不過，我們現在對自己的能力很有信心。」

梅森還指出，凶嫌充分融入大學環境，「他似乎與大學生年齡相仿」。FBI官員表示，調查人員認為凶嫌是男性。